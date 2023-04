Zmiana trenera w Śląsku Wrocław coraz bliżej. Szykuje się wielki powrót

W marcu 2022 roku Śląsk Wrocław poinformował o zakończeniu współpracy z Jackiem Magierą. W jego miejsce zatrudniony został Ivan Djurdjević. Mimo tego polski szkoleniowiec wciąż formalnie pozostaje pracownikiem klubu, ponieważ jego kontrakt wygasa dopiero z końcem bieżącej kampanii PKO BP Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce ponownie zobaczymy 46-latka na ławce trenerskiej ekipy z Tarczyński Areny.

Jacek Magiera lekarstwem na problemy Śląska Wrocław?

Do końca sezonu 2022/23 PKO BP Ekstraklasy pozostało zaledwie sześć kolejek. Dla Śląska Wrocław nie jest to dobra informacja, ponieważ drużyna Ivana Djurdjevicia zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli, czyli w strefie spadkowej. Nie od dziś wiadomo, że stanowisko Serba jest zagrożone, a zdaniem wielu źródeł wkrótce zostanie zwolniony. Na ten moment poszukiwany jest jego następca i prawdopodobnie został on już wybrany.

Jak podaje „Przegląd Sportowy Onet”, władze ekipy z Tarczyński Arena nie mają w planach wchodzić głęboko w rynek trenerski, ale skorzystają z możliwości przywrócenia na posadę trenera Jacka Magiery. Z kolei „TVP Sport” podaje, że 46-latek odbył już pierwsze rozmowy w tej sprawie, a obecnie władze czekają na decyzję trenera. Przypomnijmy, że jeszcze jakiś czas temu głośno było o możliwym przejęciu Śląska przez Ryszarda Tarasiewicza. Wygląda na to, że rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Śląsk Wrocław bliski spadku z PKO BP Ekstraklasy

Drużyna Ivana Djurdjevicia przechodzi gigantyczny kryzys. Biorąc pod uwagę wszystkie potyczki, w ostatnich ośmiu meczach piłkarze Śląska Wrocław zwyciężyli zaledwie jeden. W najbliższą niedzielę wrocławianie zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Będzie to zatem potyczka dwóch ekip chcących uniknąć spadku na niższy szczebel polskich klubowych rozgrywek piłkarskich. Istnieje prawdopodobieństwo, że w tym meczu na ławce trenerskiej Śląska zasiądzie już Jacek Magiera.

Czytaj też:

Dobre wieści dla Lecha Poznań przed rewanżem z Fiorentiną. Rywal osłabionyCzytaj też:

Właściciel Rakowa Częstochowa grzmiał ws. problemów klubu. „Denerwuje mnie to”