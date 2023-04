Poszukiwania nowego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Trener Ekstraklasy reaguje na informacje

Raków Częstochowa często jest stawiany jako wzór dobrze działającej organizacji piłkarskiej. Michał Świerczewski, właściciel klubu, dał Markowi Papszunowi duży kredyt zaufania, a ten przez lata odpłacić się najpierw awansem z II ligi do Ekstraklasy, a następnie dwoma Pucharami Polski i walką o mistrzostwo kraju. Nieoczekiwanie dla wszystkich kibiców Papszun ogłosił odejście z klubu po sezonie. Tym samym rozpoczęła się giełda nazwisk, które mogą przejąć po 48-latku zespół spod Jasnej Góry.

Dawid Szulczek reaguje na doniesienia transferowe

Jednym z kandydatów na trenera Rakowa ma być Jacek Magiera. Byłego trenera Legii Warszawa wiąże jeszcze kontrakt ze Śląskiem Wrocław i niewykluczone, że zostanie on jeszcze ściągnięty na Dolny Śląsk, by zastąpić Ivana Djurdjevicia. Inne głośne nazwisko, które pojawia się w dyskusjach, to Dawid Szulczek. Obecny szkoleniowiec Warty Poznań wyrabia sobie opinię młodego, perspektywicznego trenera, który wykonuje w Wielkopolsce dobrą robotę. Portal TVP Sport zapytał się go o ewentualny kontakt ze strony Świerczewskiego i Rakowa Częstochowa. Szulczek klarownie zaprzeczył jakoby przedstawiciele lidera Ekstraklasy nawiązali kontakt. Dodał, że póki co jego plany zawodowe związane są z zespołem z Poznania.

– Nawet jeżeli jakiekolwiek telefony się pojawiały, to natychmiast dziękowałem i odsyłałem do władz klubu. Jeśli ktoś z szefów przyjdzie i powie, że zainteresowany klub chce za mnie zapłacić, a Warta zamierza przyjąć taką propozycję, to w porządku. Nigdy jednak nie doszło do czegoś takiego. Mam tutaj do wykonania określoną pracę i nie chcę skupiać się na innych tematach. Raz jeszcze mogę zagwarantować, że nie rozmawiałem z panem Świerczewskim, obecnie nie mam również żadnej innej opcji zmiany klubu – powiedział Szulczek.

Raków Częstochowa i Warta Poznań walczą w PKO Ekstraklasie

Raków Częstochowa po 28. kolejkach ma 65 punktów i prowadzi z przewagą 8 „oczek” nad Legią Warszawą. Z kolei Warta Poznań zajmuje 5. miejsce. Do końca sezonu pozostało 6 serii spotkań.

