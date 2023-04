Raków Częstochowa szykuje się na kolejny sezon. Chcą piłkarzy z dołu tabeli

W Częstochowie przyzwyczajono się już, że w tym sezonie Raków patrzy na kluby Ekstraklasy z pozycji lidera. Marek Papszun zbudował zespół, który musiałby nieprawdopodobnie słabo prezentować się w nadchodzących tygodniach, by przegrać mistrzostwo Polski. Pod Jasną Górą już myślą o składzie na przyszły sezon.

Raków Częstochowa chce pozyskać dwóch piłkarzy Miedzi Legnica

W klubie nie mówi się o rewolucji, choć oficjalnie od kilku dni wiadomo, że po sezonie z Rakowem pożegna się architekt sukcesów, Marek Papszun. Choć Michał Świerczewski, właściciel zespołu, już zna nazwisko następcy, to nie podano go jeszcze do publicznej opinii. Można jednak podejrzewać, że wszystkie transfery do i z klubu są z nowym trenerem dyskutowane.

Raków po ewentualnym mistrzostwie Polski nie będzie szedł w stronę wielkiej rewolucji. Według doniesień Przeglądu Sportowego Onet, do klubu może trafić dwóch zawodników Miedzi Legnica – Maxime Dominguez i Dawid Drachal. Pierwszy to Szwajcar, który w tym sezonie Ekstraklasy wystąpił 27 razy, zdobywając bramkę i 5 asyst. W czerwcu wygasa mu kontrakt, więc będzie dostępny do pozyskania za darmo. W przypadku Drachala, 18-letniego pomocnika sprawa jest trudniejsza. Choć częstochowianie są chętni na jego usługi, to zawodnik ma także konkretną ofertę zza granicy i nie wiadomo jeszcze, którą opcję wybierze.

Raków Częstochowa prowadzi w tabeli PKO Ekstraklasy

Obaj piłkarze w ostatniej kolejce mieli okazję zagrać z Rakowem w Częstochowie. Gospodarze wygrali 2:0 i umocnili się na pierwszym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Wyprzedzają drugą Legię Warszawa o 11, a trzeciego Lecha Poznań o 18 punktów. Miedź nie ma już szans na utrzymanie na najwyższym szczeblu. Z wynikiem 21 „oczek” zamyka tabelę.

