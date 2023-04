Z Rakowa Częstochowa prosto do Ligi Mistrzów. Marek Papszun faworytem do posady

Marek Papszun po siedmiu latach żegna się z pracą w Rakowie Częstochowa. Wieści, które zszokowały piłkarską Polskę, stały się powodem do dyskusji o następcy trenera w drużynie lidera PKO BP Ekstraklasy. Dodatkowo pojawiło się również zainteresowanie polskim szkoleniowcem. I to od uczestnika elitarnej Ligi Mistrzów.

Marek Papszun zostanie trenerem Maccabi Hajfa?

Praca polskiego szkoleniowca w zagranicznym klubie, to nie jest codzienność. Przed wielu laty szlaki przecierali Kazimierz Górski czy Jacek Gmoch (obaj w Grecji), a nieco bliższe historie, to Henryk Kasperczak (Francja i reprezentacje afrykańskie), czy już bardziej współcześnie – Bartosz Grzelak (Szwecja). Ten ostatni urodził się w Polsce, ale rodzina szybko wyemigrowała do Szwecji.

O zainteresowaniu Papszunem pojawiło się kilka śladowych informacji w mediach. WP/SportoweFakty dotarło do dziennikarza z Izraela, który potwierdził, że faktycznie trenerem Rakowa jest zainteresowane Maccabi Hajfa.

– Papszun przypomina mi obecnego trenera Maccabi Hajfa, Baraka Bakhara. Obaj są młodzi, innowacyjni, z tytułami na koncie i jednocześnie głodni kolejnych. Dla Papszuna Maccabi będzie kolejnym krokiem naprzód – przyznał Inbal Manor, komentator z izraelskiej stacji Sport1.

Maccabi pewnie zmierza po kolejny tytuł mistrzowski. Dzięki temu zespół z Izraela zyska prawo gry w kwalifikacjach do Champions League. W obecnie trwającej edycji mistrz Izraela rywalizował w fazie grupowej m.in. z Juventusem Turyn czy Paris Saint-Germain.

Dzisiaj poznamy nowego szkoleniowca w Rakowie Częstochowa

Czy Papszun faktycznie może wyjechać do Izraela? Z pewnością mógłby to być ciekawy kierunek, choć wiele wskazuje na to, że trener Rakowa będzie chciał w najbliższym czasie zrobić obie przerwę od pracy w zawodzie. Kontynuacji trenerskiej drogi nie można jednak wykluczyć, zwłaszcza że zainteresowanie Papszunem – jak widać – nie słabnie. W przypadku krajowej piłki trener lidera PKO BP Ekstraklasy najczęściej łączony był z Legią Warszawa.

twitter

Raków planuje za to przedstawić następcę swojego aktualnego lidera na ławce trenerskiej. Konferencja prasowa w Częstochowie rozpocznie się we wtorek o godzinie 11:00. Faworytami do objęcia stanowiska są m.in. Dawid Szwarga, obecny asystent Papszuna, czy trener Wisły Płock Pavol Stano. Mówi się również o ew. kierunku zagranicznym i sprowadzeniu mocnego nazwiska do Częstochowy.