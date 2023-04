Lechia Gdańsk odsunęła dwóch piłkarzy od kadry. Podano powód takiej decyzji

Lechia Gdańsk boryka się z poważnymi problemami, których końca nie widać. Zespół z Pomorza znajduje się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy i coraz częściej mówi się o przygotowywaniach do rozgrywek w Fortuna 1. Lidze. Sytuacja nie robi się ciekawsza, kiedy spojrzymy na terminarz, który pozostał gdańszczanom do zakończenia sezonu. W najbliższym meczu spotkają się z liderami, czyli Rakowem Częstochowa, który wciąż nie może być spokojnym o triumf ligowy. Drużyna Davida Badii podejdzie do tego pojedynku osłabiona.

Lechia Gdańsk odsunęła dwóch piłkarzy od kadry na mecz z Rakowem Częstochowa

Na oficjalnej stronie internetowej Lechii Gdańsk pojawiło się powiadomienie, że w meczu z Rakowem Częstochowa zabraknie Dusana Kuciaka i Mario Maloki. Powodem podjęcia takiej decyzji było niewłaściwe zachowanie obu piłkarzy po ostatnich meczach.

„Decyzja zarządu jest spowodowana ostatnimi wydarzeniami. Bramkarz po raz drugi, mimo wcześniejszej rozmowy, w sposób niewłaściwy zachował się podczas udzielania wywiadu dziennikarzom w strefie mieszanej. Decyzja odnośnie Mario Malocy podyktowana została brakiem odpowiedniej postawy, która jest wymagana od członka Rady Drużyny. Zawieszenie oznacza, że zawodnicy nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu przez sztab” – czytamy w wystosowanym oświadczeniu.

Co zrobił Dusan Kuciak?

Tuż po meczu z Jagiellonią Białystok Dusan Kuciak został zaatakowany słownie przez kibiców i nie został im obojętny. – Macie to napisać na początku, każdy. Grzecznie macie napisać, niech spier****ą – mówił Słowak.

Następnie skrytykował postawę swoich kolegów z drużyny, nazywając ich zj****ymi, dodając „na treningu wszystko jest łatwe”. Bramkarz musiał odbyć rozmowę z prezesem Zbigniewem Deptułą. Wszystko wskazuje na to, że w meczu z Rakowem zastąpi go Michał Buchalik.

