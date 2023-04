Były mistrz Polski bez licencji na grę w Ekstraklasie. Podano powód

„Gliwicki Klub Sportowy Piast SA informuje, że Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w pierwszym terminie nie przyznała Klubowi licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2023/24 w związku z niespełnieniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego. Gliwicki Klub Sportowy Piast SA postanowił odwołać się do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z regulaminem, Klub na odwołanie ma pięć dni od doręczenia decyzji” – czytamy na początku oświadczenia Piasta Gliwice.

Piast Gliwice bez licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie

We wspomnianym oświadczeniu wytłumaczono, że decyzja ta ma związek z odszkodowaniem dla byłego trenera Waldemara Fornalika. Klub tłumaczy, że rozstanie ze szkoleniowcem zostało podjęte w myśli o dobro klubowe, a jego odejście zostało zawarte za obopólnym porozumieniem. W chwili, gdy trener prowadził jeszcze Piast Gliwice, klub znajdował się w strefie spadkowej, a ich sytuacja finansowa była nieciekawa. Poinformowano, że 60-latek otrzymał sześciomiesięczną rekompensatę od klubu i dwumiesięczną rekompensatę od sponsora, na wypadek, gdyby nie podjął współpracy z innym klubem.

Władze Piasta Gliwice zapowiedziały odwołanie od tej decyzji

Pod koniec oświadczenia poinformowano, że klub odwoła się do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN i wypłaci odszkodowanie Waldemarowi Fornalikowi. Zapowiedziano też, że sprawa trafi do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

„Klub w miesiącu marcu wniósł do PSP pozew o ustanie nieistnienia prawa Waldemara Fornalika do otrzymania odszkodowania z uwagi na podjęcie pracy i brak utraty zarobku. Do czasu zakończenia procesu licencyjnego Gliwicki Klub Sportowy Piast SA nie będzie udzielał dodatkowych komentarzy” – czytamy.

