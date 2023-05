Tak wygląda tabela Ekstraklasy po 31. kolejkach. Znamy mistrzów Polski i dwóch spadkowiczów

Na trzy kolejki przed końcem obecnego sezonu Ekstraklasy poznaliśmy już najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące naszej ligi. Mistrzostwo Polski po raz pierwszy w historii zdobył Raków Częstochowa. Są też dwie drużyny, które nie mają już żadnych szans na utrzymanie. To Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Pytanie, kto do nich dołączy jako trzeci.

Raków Częstochowa mistrzem Polski. Tabela Ekstraklasy mówi wiele

Medaliki wywalczyły tytuł w słodko-gorzki sposób. 7 maja rozegrały bowiem swój wyjazdowy mecz z Koroną Kielce, ale zawiodły, przegrywając niespodziewanie 0:1. Jedynego gola strzelił Jakub Łukowski z rzutu karnego. Podopieczni Marka Papszuna mogli doprowadzić do zwycięskiego remisu w ostatniej akcji meczu, aczkolwiek wtedy Fran Tudor nie trafił na pustą bramką.

Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. W następnym niedzielnym spotkaniu zagrały ze sobą Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. Wojskowi musieli wygrać, aby zachować matematyczne szanse na zdobycie tytułu. Po 90 minutach gry stracili je. Znakomity mecz rozegrali bowiem Portowcy, zwyciężając 2:1 po bramkach Mateusza Łęgowskiego oraz Wahana Biczachczjana. Dla Wojskowych trafił Maciej Rosołek.

Wciąż nie wiadomo natomiast, która z drużyn będzie trzecią, która pożegna się z Ekstraklasą. Zdaje się, iż na dole tabeli będzie kotłowało się do samego końca rozgrywek. W tej chwili „faworytem” do spadku jest Śląsk Wrocław, mający aż pięć „oczek” straty do Wisły Płock. Drużyna Jacka Magiery musi więc wygrać w następnej kolejce i liczyć na potknięcia rywali, aby zachować szanse na utrzymanie. Nafciarze też mają ogromne problemy w rundzie wiosennej, praktycznie nie wygrywają spotkań, więc muszą mieć się na baczności.

Tabela Ekstraklasy po 31. kolejkach

TABELA EKSTRAKLASY PO 31. KOLEJKACH Miejsce Drużyna Bilans bramek Punkty 1. Raków Częstochowa (mistrzowie) 60:20 71 2. Legia Warszawa (pewny udział w pucharach) 49:32 60 3. Pogoń Szczecin 49:42 54 4. Lech Poznań 44:29 52 5. Piast Gliwice 34:29 46 6. Warta Poznań 35:31 44 7. Cracovia 37:33 42 8. Górnik Zabrze 40:40 41 9. Jagiellonia Białystok (możliwy spadek) 46:41 40 10. Stal Mielec (możliwy spadek) 35:38 39 11. Widzew Łódź (możliwy spadek) 34:38 38 12. Radomiak (możliwy spadek) 29:35 38 13. Korona Kielce (możliwy spadek) 35:43 38 14. Zagłębie Lubin (możliwy spadek) 31:43 38 15. Wisła Płock (możliwy spadek) 39:42 37 16. Śląsk Wrocław (możliwy spadek) 27:42 32 17. Lechia Gdańsk (pewny spadek) 27:53 32 18. Miedź Legnica (pewny spadek) 29:47 22

