Nowe transfery do Rakowa Częstochowa. Prezes: Z dwoma zawodnikami jesteśmy dogadani

Raków Częstochowa od lat uchodzi za ambitny projekt, w którym krok po kroku osiąga się cele. Ten największy na szczeblu krajowym został zrealizowany w ostatniej kolejce. Dzięki porażce Legii Warszawa z Pogonią Szczecin, zespół z województwa śląskiego po raz pierwszy w historii zdobył mistrzostwo Polski. Choć do końca rozgrywek pozostały jeszcze trzy kolejki, to zespół Marka Papszuna może do nich podejść bez obaw o wynik.

Prezes Rakowa komentuje transfery do klubu

W Częstochowie był i najprawdopodobniej będzie jeszcze czas na świętowanie sukcesu. Jako że w klubie od lat myśli się sporo naprzód, nie dziwią więc wypowiedzi osób związanych z klubem dot. planów na najbliższe miesiące i lata. W magazynie GOL emitowanym w TVP Sport pojawił się Piotr Obidziński. Prezes Rakowa wypowiedział się na wiele tematów. Zapytany o transfery do klubu stwierdził, iż klub nie związał się jeszcze oficjalnie z żadnym nowym zawodnikiem. Dodał jednak, że z dwoma piłkarzami są już dogadani, co może oznaczać, że w najbliższej przyszłości poznamy konkretniejsze informacje.

– Nie „podpisałem” jeszcze żadnego transferu w Rakowie, żaden transfer nie jest w pełni zrealizowany. Zatem każdy może się zdarzyć. W tym procesie są rozmowy, decyzje, kolejne rozmowy, podpisywanie umów, na każdym etapie coś może się wywrócić, dlatego nie zapeszajmy. Tak, jak mówili Robert Graf i właściciel Michał Świerczewski: z dwoma zawodnikami jesteśmy dogadani – stwierdził Obidziński.

Raków Częstochowa przed występami w europejskich pucharach

Prezes Rakowa dodał, że pomimo bardzo dobrego wyniku, klub „w każdej linii potrzebuje wzmocnień”. Nadal nie wiadomo jak będzie wyglądać sprawa rozgrywania spotkań domowych Rakowa w europejskich pucharach. Obidziński powiedział, iż na dziś klub jest dogadany na występy w Sosnowcu, lecz sprawa może się zmienić jeśli chodzi o mecz I rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów.

