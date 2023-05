Kosta Runjaic skomentował plotki na swój temat. Padły konkrety

W porównaniu do poprzedniego sezonu bieżąca kampania PKO BP Ekstraklasy jest zdecydowanie lepsza w wykonaniu Legii Warszawa. Choć Wojskowi nie zdobędą już mistrzostwa kraju, które ostatecznie padło łupem Rakowa Częstochowa, to na swoim koncie mają już Puchar Polski.

Plotki dotyczące odejścia Kosty Runjaicia z Legii Warszawa

Dużą zasługę w tej poprawie gry Legionistów ma Kosta Runjaić, którzy przed sezonem dołączył do stołecznego klubu z Pogoni Szczecin. Dobra postawa na krajowym podwórku sprawiła, że pojawiły się plotki o zainteresowaniu innych klubów.

W programie „Z pierwszej piłki” w WP SportoweFakty na temat przyszłości niemieckiego szkoleniowca wypowiedział się Piotr Koźmiński, według którego nazwisko Runjaicia pojawia się równocześnie z plotkami dotyczącymi transferu Dawida Kownackiego. Obu mężczyzn łączy ta sama agencja menedżerska, która odpowiada za ich interesy. W związku z tym trener miałby powędrować z Legii do Werderu Brema.

Kosta Runjaić zabrał głos w sprawie odejścia

Do tych spekulacji Kosta Runjaić odniósł się w rozmowie z Piotrem Kamienieckim, który zacytował szkoleniowca Legii Warszawa na swoim Twitterze. „Nic nie wiem o plotkach związanych z Werderem. To klub, który rzadko zmienia trenerów. Koncentruje się na tym, by nasza gra z Jagiellonią wyglądała lepiej” – powiedział niemiecki trener.

twitter

Werder Brema aktualnie zajmuje 12. miejsce w Bundeslidze. Z kolei umowa Kosy Runjaicia z Legią Warszawa obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Dziennikarze WP Sportowych Faktów wykluczyli w trakcie trwania programu, że ewentualnym następcą Niemca miałby być odchodzący z Rakowa Częstochowa Marek Papszun. W tym przypadku podkreślono, że mimo iż w przeszłości szkoleniowiec był łączony z Legią, to w związku z ostatnimi wydarzeniami podczas Pucharu Polski takie rozwiązanie jest raczej wykluczone.

Czytaj też:

Tego najbardziej potrzebuje Raków Częstochowa. Wojciech Kowalczyk doradza MedalikomCzytaj też:

Nowe transfery do Rakowa Częstochowa. Prezes: Z dwoma zawodnikami jesteśmy dogadani