Kacper Tobiasz na celowniku włoskiego giganta! Może pójść w ślady Wojciecha Szczęsnego

Kilka dni temu Legia Warszawa podniosła w górę Puchar Polski. W dużej mierze do zdobycia tego trofeum przyczynił się 20-letni Kacper Tobiasz, który uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących polskich bramkarzy. Jego dobre występy w barwach Wojskowych zaowocowały tym, że Czesław Michniewicz zdecydował się zabrać go do Kataru, by wspierać kadrę w treningach. Teraz usługami młodego golkipera interesują się duże piłkarskie marki.

Kacper Tobiasz może odejść z Legii Warszawa

Przez zdecydowaną większość sezonu Kacper Tobiasz był numerem jeden w bramce Legii Warszawa. Kosta Runjaić ufa młodzieżowemu reprezentantowi Polski i ma pełne zaufanie do jego umiejętności. Swoją znakomitą dyspozycję i niebanalny talent potwierdził w wielu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy w bieżącym sezonie, ale też m.in. podczas wcześniej wspomnianego finału Fortuna Pucharu Polski, wielokrotnie ratując swoją drużynę przed stratą bramki, szczególnie w pierwszej połowie.

Od jakiegoś czasu krążą plotki o rzekomym transferze Kacpra Tobiasza do zagranicznego klubu. Pewne jest jedno – Legia Warszawa nie puści swojej perełki za bezcen i na pewno będzie mogła liczyć na spory zarobek, jak w przypadku Radosława Majeckiego, kiedy odchodził za siedem milionów euro do AS Monaco. Wiele wskazuje na to, że 20-latek wkrótce opuści stadion przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie i uda się w popularnym dla polskich golkiperów kierunku.

Kacper Tobiasz na celowniku włoskiego giganta

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl, usługami Kacpra Tobiasza na poważnie zainteresowała się AS Roma. Drużyna prowadzona przez Jose Mourinho chce sprowadzić do klubu bramkarza, który w przyszłości będzie mógł zastąpić Ruiego Patricio. Kontrakt portugalskiego bramkarza z rzymskim zespołem wygasa z końcem czerwca 2024 roku.

Jeśli 20-latek zdecydowałby się na transfer do AS Romy, wówczas byłby już trzecim polskim bramkarzem, który w ostatnich latach reprezentował jej barwy. W przeszłości byli to Łukasz Skorupski i Wojciech Szczęsny. Dużą rolę przy tym transferze może odegrać Nicola Zalewski, który jest piłkarzem ekipy ze Stadio Olimpico.

