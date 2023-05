Raków Częstochowa rozbuduje stadion. Premier Mateusz Morawiecki obiecał pomoc

Raków Częstochowa został mistrzem Polski przed zakończeniem rozgrywek w Ekstraklasie. Mimo porażki z Koroną Kielce wynik na stadionie Pogoni Szczecin, która pokonała u siebie Legię Warszawa spowodował, że Wojskowi stracili matematyczne szanse na triumf w lidze.

Premier Mateusz Morawiecki: Staramy się inwestować w sport

W czwartek 11 maja premier Mateusz Morawiecki udał się do Częstochowy na stadion Rakowa, gdzie spotkał się z właścicielem klubu Michałem Świerczewskim oraz przewodniczącym rady nadzorczej i wiceprezesem PZPN Wojciechem Cyganem.

– Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że sport jest nie tylko wspaniałą inspiracją, ale też sposobem na życie dla wielu osób i potrafi wyciągać dzieci sprzed komputerów. Rozumiejąc wagę sportu staramy się inwestować w różne dziedziny, a przede wszystkim w piłkę nożną, która jest najpopularniejsza nie tylko w Polsce, ale i na świecie – zaczął premier.

Mateusz Morawiecki: Dla wielu historia Rakowa będzie wspaniałym przykładem

Premier RP podkreślił, że sport jest naszą dumą narodową. – A sukcesy są czymś więcej niż zwycięstwem, bo budują jedność w naszym narodzie, a to jest wartość nie do przecenienia – podkreślił.

– Cieszę się, że mogę tu być i wysłuchać o sukcesie Rakowa Częstochowa, który awansował od 3. ligi do Ekstraklasy w kilka lat. To coś absolutnie wspaniałego. Dla wielu ta historia będzie wspaniałym przykładem i inspiracją, co można osiągnąć siłą woli, ale także bardzo ciężką pracą, wytrwałością i wiarą w sukces – kontynuował.

Korzystając z okazji premier pogratulował sukcesu właścicielowi Rakowa Częstochowa Michałowi Świerczewskiemu i trenerowi Markowi Papszunowi.

Premier Mateusz Morawiecki obiecał pomoc Rakowowi Częstochowa

Premier RP obiecał pomoc w przebudowie obecnego stadionu Rakowa Częstochowa. – Wesprzemy przebudowę tego stadionu do takiego poziomu, aby mógł on służyć klubowi także w rozgrywkach europejskich, czego oczywiście życzymy. Już teraz trzymam kciuki i wierzę w sukces klubu w Lidze Mistrzów – przyznał.

– Aby sukces tego klubu mógł rosnąć i coraz bardziej cieszyć nie tylko mieszkańców Częstochowy, postanowiliśmy już na tym etapie zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Rozmowy zaczęliśmy kilka miesięcy temu – oświadczył Mateusz Morawiecki.

Za to wsparcie premierowi podziękowali przedstawiciele klubu. – Będziemy starać się robić dużo, by doprowadzić ten klub do kolejnych sukcesów i by był naszą wizytówką w europejskich pucharach i tu też odnosił sukcesy – powiedział właściciel klubu Michał Świerczewski.

Plany przebudowy stadionu. Wojciech Cygan: Myślimy o stadionie o pojemności 15 tys.

Z kolei przewodniczący rady nadzorczej i wiceprezes PZPN Wojciech Cygan zdradził, co władze klubu zamierzają zmienić w infrastrukturze stadionu. – Chcielibyśmy przebudować dwie trybuny – zadaszoną zachodnią i południową, dobudować boisko treningowe, zmienić układ drogowy w okolice stadionu i doposażyć stadion i to są niezbędne rzeczy, by móc w dalszych fazach przyjmować gości w Częstochowie – wymienił.

– Nie chcemy się zatrzymywać na tym poziomie. Myślimy o stadionie o pojemności 15 tys., by móc organizować spotkania na wysokim poziomie i za to wsparcie dziękujemy – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki: Rząd przekaże około 40 mln Rakowowi Częstochowa

Jeden z dziennikarzy obecnych na konferencji zapytał premiera o to, ile rząd planuje przekazać na pomoc Rakowowi Częstochowa. – Według wstępnych kalkulacji przebudowa stadionu będzie kosztowała od 60 do 70 mln zł. Z tej puli co najmniej 40 mln skarb państwa przekaże z budżetu na wsparcie – zdradził.

Prace nad przebudową stadionu mają ruszyć niebawem. – Harmonogram prac zależy od miasta Częstochowa – podkreślił Świerczewski.

