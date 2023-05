Zaskakująca decyzja władz Lechii Gdańsk. Wiadomo, kto może poprowadzić klub w przyszłym sezonie

Relegacja Lechii Gdańsk do Fortuna 1. Ligi sprawiła, że wizja prowadzenia klubu przez Davida Badię w przyszłym sezonie spadła niemal do zera. Sam wybór Hiszpana na nowego trenera gdańszczan był zaskakujący, gdyż w przeszłości nie osiągnął znacznych sukcesów, a wręcz, osiągał fatalne wyniki w lidze cypryjskiej. Niewiele wskazuje na to, żeby sytuacja miała się odwrócić i władze gdańskiego klubu miały powierzyć mu zadanie przywrócenia Lechii do PKO BP Ekstraklasy.

Duet trenerski zastąpi Davida Badię w Lechii Gdańsk?

Pod wodzą 48-letniego Davida Badii Lechia Gdańsk zdołała wywalczyć zaledwie jeden punkt w sześciu kolejkach. W poprzednim tygodniu po porażce z Zagłębiem Lubin 1:3 stało się jasne, że gdańska drużyna oficjalnie spadła na drugi poziom rozgrywek klubowych w Polsce. W siedzibach klubowych trwają obecnie debaty na temat zastępstwa Hiszpana i coraz częściej mówi się, że porozumienie powoli zostaje zawarte.

Jak ustalił serwis „Meczyki”, gdański zespół ma objąć nie jeden, a dwóch trenerów. Mowa o Łukaszu Smolarowie i Tomaszu Mazurkiewiczu, którzy będą mieli przywrócić drużynę na odpowiednie tory. Pierwszy z wymienionych od stycznia pracuje w Lechii Gdańsk na stanowisku dyrektora sportowego, natomiast w latach 2018 – 2021 piastował stanowisko asystenta byłego trenera Piotra Stokowca.

Asystent ma zastąpić głównego trenera

Drugi z wymienionych, czyli Tomasz Mazurkiewicz jest aktualnym asystentem Davida Badii, a w poprzednim sezonie znajdował się w sztabie Jerzego Brzęczka, kiedy Wisła Kraków spadała z PKO BP Ekstraklasy. Kandydatura Smolarowa i Mazurkiewicza ma być najbardziej rozpatrywaną przez włodarzy klubu.

W najbliższej kolejce PKO BP Ekstraklasy przeciwnikiem Lechii Gdańsk będzie Stal Mielec. To spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 maja o godz. 12:30. Gdańszczanie zakończą sezon meczami z Legią Warszawa i Piastem Gliwice.

