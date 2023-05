Marek Papszun zdradził plany zawodowe. „Rozważam wyjazd zagraniczny”

Raków Częstochowa bez wątpienia był najlepszym zespołem Ekstraklasy w przekroju całego sezonu. Zespół z województwa śląskiego cały czas był liderem tabeli, który sumiennie budował przewagę nad resztą stawki. Przez to dosyć wcześnie jak na polskie warunki mógł cieszyć się z triumfu w rozgrywkach. Dobrej formy nie zmieniła nawet informacja o odejściu Marka Papszuna ze stanowiska.

Marek Papszun rozważa wyjazd za granicę

Wciąż aktualny trener lidera ligi ogłosił kilka tygodni, że po zakończonym sezonie niezależnie od wyniku pożegna się z Rakowem. Jego miejsce zajmie Dawid Szwarga, dotychczasowy asystent. Od razu po wybuchu informacji rozgorzały plotki na temat przyszłości Papszuna. Przed rokiem mocno łączyło się go z Legią Warszawa, lecz zespół ze stolicy postawił na Kostę Runjaicia, który zdaje egzamin. W ostatnim czasie słyszymy także o rzekomym zainteresowaniu szkoleniowcem ze strony klubów zagranicznych. Szkoleniowiec Rakowa odniósł się do plotek w Magazynie GOL emitowanym w TVP Sport. Stwierdził, że opcja wyjazdu z kraju chodzi mu po głowie, przy czym wszystko zależy od warunków, na jakie miałby się zgodzić.

– Na pewno rozważam wyjazd zagraniczny. Jeśli doszłoby do jakichś konkretów i byłby to projekt, który by mi odpowiadał, to znaczy widziałbym jakąś perspektywę, żeby osiągnąć wysokie cele sportowe, to na pewno tak – powiedział Papszun. Zapytany o ofertę z Dynama Kijów nie chciał zdradzić szczegółów. – Różnie moje losy mogą się potoczyć. Jest jakieś zainteresowanie, ale czy podejmę pracę od razu, czy zrobię sobie przerwę – tego jeszcze nie wiem – dodał opiekun nowego mistrza kraju.

Kariera trenerska Marka Papszuna

Papszun przejął stery w Rakowie Częstochowa w 2016 roku. Wcześniej pracował m.in. w Legionovii Legionowo, Świcie Nowy Dwór Mazowiecki czy KS Łomianki. Łączył funkcję trenera z pracą nauczyciela wychowania fizycznego i historii.

