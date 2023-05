Śląsk Wrocław elementem politycznego sporu. „Drużyna stała się towarem rzuconym na sprzedaż”

Śląsk Wrocław notuje najtragiczniejszy sezon od lat. Zawodnicy z województwa dolnośląskiego uparcie próbują wydostać się ze strefy spadkowej. Na dwie kolejki przed końcem wciąż zajmują miejsce skazujące na spadek do Fortuna 1. Ligi. Podczas gdy piłkarze próbują walczyć na boisku o przyszłość dwukrotnego mistrza Polski, politycy chcą rozwiązać sprawę własności klubu.

Ratusz chce sprzedać Śląsk Wrocław

Klub ze stolicy województwa dolnośląskiego należy do Miasta Wrocław, posiadacza 99 procent akcji. Od lat toczą się dyskusje nt. sprzedaży Śląska prywatnemu podmiotowi, co uwolniłoby samorząd od zarządzania (szczególnie finansowego) całą organizacją. Póki co nie znalazł się żaden stanowczy chętny, a widmo spadku temu nie pomaga. W związku z tym prezydent miasta Jacek Sutryk wraz z ratuszem zintensyfikowali działania. Zapowiedziano złożenia 25 maja na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej uchwały dotyczącej prywatyzacji Śląska Wrocław. Jako że mamy do czynienia ze spółką publiczną nie można jej sprzedać tak prosto jak rzeczy prywatnej. Potrzebny jest przetarg oraz ogłoszenie warunków zamówienia i terminu składania ofert.

Jako że Sutryk reprezentuje Koalicję Obywatelską, prezydent doczekał się odpowiedzi ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Cieszyński, obecny minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego uważa, że włodarz miasta chce szybką sprzedażą zniszczyć ukochany przez wrocławian klub. Sugeruje także, iż jest on wykorzystywany jako „miejsce do zatrudniania kolegów” Sutryka.

„Doprowadzić na skraj bankructwa i sprzedać za bezcen – to strategia liberałów, którzy dziś proponują pospieszną prywatyzację Śląska Wrocław. Dla władz miasta drużyna ta była jedynie miejscem do zatrudniania kolegów, a obecnie (w niespełna tydzień) stała się towarem rzuconym na sprzedaż” – napisał Cieszyński na Facebooku.

facebook

Śląsk Wrocław walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie

Śląsk Wrocław zajmuje 16. Miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy ze stratą dwóch punktów do Wisły Płock. Zawodnicy Jacka Magiery do końca sezonu zmierzą się z Miedzią Legnica oraz Legią Warszawa.

Czytaj też:

Widzew Łódź zmienia prezesa. Nieoczekiwana decyzja w środku nocyCzytaj też:

Kapitan klubu Ekstraklasy może odejść. „Mam kilka ofert z kraju i zagranicy”