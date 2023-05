To byłby szok, gdyby do tego doszło. Zaskakujący transfer na horyzoncie

Najbliższe lato w Rakowie Częstochowa będzie bardzo interesujące. Nie dość, że drużynę opuszcza jej wieloletni architekt, czyli Marek Papszun, to jeszcze dojdzie do kilku ważnych roszad w kadrze zespołu. Jednym z zawodników, którzy najprawdopodobniej odejdą, jest Tomas Petrasek, czyli zawodnik, który dołączył do Medalików jeszcze za czasów ich gry w II lidze. Po wielu latach środkowy obrońca ma jednak szukać nowych wyzwań. Niewykluczone nawet, iż zostanie w Ekstraklasie.

Tomas Petrasek może odejść z Rakowa Częstochowa

Co ciekawe zdanie co do samego stopera zmieniono także w Rakowie. Początkowe nastawienie klubu było takie, że formuła tej współpracy się wyczerpała i zarówno klub jak i piłkarz muszą pójść w swoje strony. Tymczasem nastąpił pewien zwrot akcji, nad którym Petrasek się zastanawia.

– Michał Świerczewski powiedział mi niedawno, że się z tym wszystkim przespał i… chce, żebym nadal grał w Rakowie. Przekazałem, że to nie ja będę rozmawiał w tej sprawie, tylko mój menedżer Daniel Weber – powiedział Czech w rozmowie z portalem weszlo.com.

Legia Warszawa pragnie transferu Tomasa Petraska

– W ostatnich tygodniach pojawiło się duże zainteresowanie z różnych kierunków. Mój agent zna wszystkie inne oferty, które dostałem – dodała żywa legenda drużyny Medalików. Według informacji, do których dotarł Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl, nawet gdyby Petrasek ostatecznie opuścił Raków, i tak mógłby zostać w Ekstraklasie. Wtedy najprawdopodobniej zostałby bohaterem szokującego hitu transferowego. Drużyną, która poważnie się nim interesuje, jest bowiem Legia Warszawa. Wojskowi już niedawno pozyskali jednego gracza z ekipy Marka Papszuna.

Oprócz tego o możliwość pozyskania Czecha pytał też bardzo utytułowany zespół z jego ojczyzny, czyli Sparta Praga. W tej chwili nie wiadomo jednak, jaką decyzję podejmie sam zawodnik. On sam zdradzi, że w temacie jego przyszłości wiele powinno wyjaśnić się na początku czerwca.

