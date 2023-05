Tomasz Salski zdradził plany ŁKS-u Łódź. Szykuje się transferowa ofensywa

Obecny sezon w Ekstraklasie dobiegł już końca, poznaliśmy też pierwsze kluczowe rozstrzygnięcie na jej zapleczu. Po tym, jak w meczu Arki Gdynia z ŁKS-em Łódź padł remis 1:1, druga z wymienionych drużyn jest już pewna awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. To naturalnie wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania się do tych rozgrywek. Najnowsze informacje sugerują, iż te idą z pełną parą.

Artemijus Tutyskinas zostanie w ŁKS-ie Łódź

O kilku ważnych, wręcz kluczowych sprawach dla drużyny wypowiedział się między innymi obecny większościowy udziałowiec klubu, czyli Tomasz Salski. Wziął on udział w kibicowskim pokoju twitterowym, w którym to opowiadał o planach na najbliższą przyszłość. Zdradził również kilka planowanych ruchów kadrowych.

Jedną z największych niewiadomych była na przykład obsada lewej obrony. Pozycja ta od kilku lat jest newralgiczną w zespole Rycerzy Wiosny. Tym razem też nie było wiadomo, kto obstawi ją po awansie do Ekstraklasy. Umowa Milana Spremo kończy się już za miesiąc, a Artemijus Tutyskinas był jedynie wypożyczony. Salski zdradził jednak, że zostanie on wykupiony z Crotone na mocy zapisanej w jego kontrakcie klauzuli. To właśnie Litwin postrzegany jest jako potencjalny wybór numer jeden na swojej pozycji w kolejnym sezonie.

Jakub Letniowski i Florian Hartherz na celowniku ŁKS-u Łódź

Ponadto do ŁKS-u ma dołączyć Jakub Letniowski, młodszy brat Juliusza, czyli zawodnika Widzewa. O zainteresowaniu tym piłkarzem słychać było już zimą, a teraz pozyskanie go oficjalnie potwierdził większościowy udziałowiec. Środkowy pomocnik przeniesie się do drużyny Al. Unii 2 na mocy prawa Bosmana. Nie trzeba będzie płacić za niego odstępnego.

Serwis meczyki.pl poinformował natomiast, że na celowniku Rycerzy Wiosny znalazł się niejaki Florian Hartherz z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Blisko 30-letni Niemiec dawniej regularnie grał w 2. Bundeslidze (Arminia Bielefeld, SC Pederborn, Fortuna Duesseldorf). W ekipie Górali pełni rolę wahadłowego. Ta sprawa prawa powinna wyjaśnić się w ciągu tygodnia.

Czytaj też:

Demolka FC Barcelony na pożegnanie legend! Błysk geniuszu Roberta LewandowskiegoCzytaj też:

Siedem lat temu byli mistrzami Anglii. Teraz doprowadzili kibiców do łez