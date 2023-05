Pierwsza reakcja Lechii Gdańsk po spadku z Ekstraklasy. Podjęto stanowcze kroki

Lechia Gdańsk może szykować się na następny sezon, ale już nie jako kandydat do walki o europejskie puchary. Po „wyczynach” w kampanii 2022/23 kibice drużyny ze stolicy Pomorza musieli przełknąć gorycz degradacji do Fortuna 1. Ligi, dlatego teraz pozostanie im modlitwa i doping o awans do PKO BP Ekstraklasy. W chwili, w której z funkcji pierwszego trenera zwolniony został Marcin Kaczmarek, władze klubu podjęły kolejny zaskakujący krok, zatrudniając Davida Badię, który wcześniej nie radził sobie w lidze cypryjskiej. No i wyszedł „klops”.

David Badia zwolniony z Lechii Gdańsk

Zadaniem Hiszpana było niedoprowadzenie do degradacji Lechii Gdańsk do Fortuna 1. Ligi. Nie wyszło, zatem władze musiały podjąć radykalne kroki. Z klubu odejdzie nie tylko on, ale także jego asystent. Panowie przynieśli ze sobą nadzieje, ale też wiele wątpliwości, z których zdecydowaną większość zajmowały te drugie. W ostatnich dziewięciu spotkaniach minionego już sezonu PKO BP Ekstraklasy ekipa z Polsat Plus Areny zdobyła zaledwie pięć punktów na 27 możliwych.

„David Badia nie będzie trenerem Lechii Gdańsk w kolejnym sezonie. Umowa szkoleniowca wygaśnie 30 czerwca 2023 roku i nie zostanie przedłużona. Z Klubem pożegna się także trener asystent, Alberto Vázquez” – napisali przedstawiciele Lechii Gdańsk w mediach społecznościowych.

Kariera Davida Badii

David Badia jest aktywnym trenerem od 2012 roku. Pierwsze kroki w tym fachu stawiał prowadząc młodzieżowe drużyny w La Masii, czyli szkółce FC Barcelony. Dwa lata później został dyrektorem akademii tej drużyny w Stambule, po czym osiągnął porozumienie z Antalyasporem Kulub i przyjął rolę asystenta tego zespołu. Tam współpracował z takimi szkoleniowcami, jak: Riza Calimbay, Leonardo, Hamza Hamzaoglu i Jose Morais.

W lipcu 2018 roku został asystentem Fenerbahce, gdzie uczył się fachu od Ersuna Yanala, Phillipa Cocu i Erwina Koemana. Rok później przeniósł się do Hiszpanii, gdzie ogłoszony został asystentem trenera Almerii. Pierwszą samodzielną pracę rozpoczął w grudniu 2021 roku, kiedy został trenerem cypryjskiego Ethnikosu. W kolejnych sezonach był także trenerem AEK-u Larnaka i Akritasu Chlorakasu.

