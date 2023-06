Właściciel Wisły Kraków przeprasza kibiców. „Biorę na siebie całą odpowiedzialność”

Wisła Krakówmogła zaliczyć 2022 rok do jednych z najgorszych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Klub, który w pierwszej dekadzie XXI wieku był hegemonem na polskich boiskach, spadł z Ekstraklasy. Biała Gwiazda szybko rzuciła się do powrotu. Solidne zaplecze kibicowskie i poprawa finansów względem poprzednich lat sprawiła, że klub mógł realnie myśleć o szybkim powrocie.

Jarosław Królewski przeprasza za brak awansu Wisły Kraków

Tak się nie stało, gdyż bezpośredni awans na najwyższy szczebel wywalczył ŁKS Łódź oraz Ruch Chorzów. Wisła musiała mierzyć się w półfinale barażów o trzecią przepustkę z Puszczą Niepołomice, sąsiadem z tabeli i z geografii, bowiem oba kluby grają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Choć mecz miał miejsce na stadionie przy ulicy Reymonta, to show urządzili goście, rozbijając drużynę Radosława Sobolewskiego 4:1. Jako,że w barażach gra się tylko raz, krakowianie stracili już szansę powrotu do Ekstraklasy, a na kolejną muszą zaczekać rok.

Po meczu Sobolewski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, ograniczając konferencję do minimum (37 sekund). Do mediów wyszedł natomiast Jarosław Królewski. Właściciel Wisły przepraszał za brak awansu, co stanowiło nadrzędny cel klubu. Wziął winę na siebie, obiecując jednak walkę o lepsze jutro.

– Biorę na siebie całą odpowiedzialność, że [awansu] nie ma. Bo moja jest odpowiedzialność za cały klub, za jego finanse, ale również za aspekt jakby nie było – sportowy, bo to ja podejmowałem decyzje na temat kontraktów oraz tego kogo zatrudnialiśmy i kto w Wiśle Kraków grał. Natomiast z mojej strony nic się nie zmienia, trzeba pracować, żeby to jutro było lepsze, niż dziś i wczoraj – powiedział Królewski cytowany przez TVP Sport.

Termalica i Puszcza powalczą o Ekstraklasę

W walce o awans do Ekstraklasy Puszcza Niepołomice zmierzy się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, która wczoraj pokonała Stal Rzeszów 2:0. Jako że „Słonie” skończyły w tabeli wyżej niż zespół z Niepołomic, to on będzie gospodarzem rozgrywanego 11 czerwca meczu.

Czytaj też:

Zwrot akcji ws. transferu Lionela Messiego do FC Barcelony. „Potrzebny jest cud”Czytaj też:

Ogromna tragedia we Włoszech. Nie żyje wschodząca gwiazda piłki nożnej