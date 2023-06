Twarde stanowisko fanów Wisły Kraków o przyszłości. „Mówimy jasno i wprost…”

W miniony weekend Puszcza Niepołomice zapewniła sobie sensacyjny awans do krajowej elity. Drużyna trenera Tomasza Tułacza najpierw w półfinale odprawiła na wyjeździe Wisłę Kraków (4:1), a następnie w finale w Niecieczy miejscowy Bruk-Bet Termalicę (3:2). Dla Niepołomic to historyczny moment, bo Puszcza jeszcze nigdy w swojej historii nie występowała na poziomie PKO BP Ekstraklasy.

Ultrasi Wisły Kraków nie chcą innego klubu na stadionie Białej Gwiazdy

Drużyna trenera Tułacza eliminując Wisłę i Bruk-Bet w pełni zasłużyła sobie na grę w krajowej elicie. Problem w tym, że obiekt w Niepołomicach nie spełnia wymogów do realizacji transmisji telewizyjnych oraz bezpieczeństwa, wymaganych na ekstraklasowym poziomie. Z tego względu zdecydowano się zabezpieczyć i z konieczności swoje mecze rozgrywać na stadionie… krakowskiej Wisły.

To mocno nie spodobało się grupie Ultras Wisła, czyli zagorzałych zwolenników klubu z małopolskiej stolicy.

„Stadion przy Reymonta to dla nas miejsce święte. Mówimy jasno i wprost: nie chcemy, by Puszcza swoje mecze rozgrywała właśnie tutaj. Po drugiej stronie Błoń jest miejsce, gdzie mają doświadczenie z obsługiwaniem tak niewielkiej grupy kibiców. Nasza drużyna ma znów walczyć o awans i musi mieć ku temu jak najlepsze warunki. Ryzyko dodatkowego rycia naszej murawy musi zatem rodzić zrozumiałe obawy. Nie możemy samodzielnie pozbawiać się własnych atutów. Nie ma żadnych argumentów za tym, żeby Puszcza rozgrywała swoje mecze właśnie u nas. Żadne dokumenty nie są jeszcze podpisane. Z tego miejsca apelujemy więc, aby osoby decyzyjne w tych tematach podjęły wszelkie możliwe kroki przeciwko takiemu rozwiązaniu. NIE dla Puszczy przy Reymonta!” – czytamy we wpisie Ultras Wisła w mediach społecznościowych.

facebook

Wygląda zatem na to, że jeśli Puszcza faktycznie będzie chciała grać swoje mecze w Krakowie, to może dojść do scen, których raczej nie chcielibyśmy oglądać. Mowa głównie o sprzeciwie (łagodne określenie) ze strony wyżej cytowanych zwolenników Wisły.

Puszcza Niepołomice sensacyjnym beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy

Przypomnijmy, że obok zwycięzców strefy barażowej Fortuna 1. Ligi, w sezonie 2023/24 w elicie zameldują się jeszcze ŁKS Łódź oraz Ruch Chorzów. Za to z najwyższego poziomu na ekstraklasowe zaplecze spadły: Wisła Płock, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica.

Czytaj też:

Tadeusz Pawłowski dla „Wprost”: W Śląsku Wrocław najwyraźniej ktoś źle widzi na oczyCzytaj też:

Janusz Dziedzic dla „Wprost”: Zależało mi, by ŁKS Łódź dobrze się kojarzył. Zmiany są jednak potrzebne