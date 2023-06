Jakub Rzeźniczak się żegna. Napisał o tym wyjątkowo emocjonalnie

Jakub Rzeźniczak to bez wątpienia jeden z najbardziej doświadczonych polskich piłkarzy, którzy w ostatnim czasie występowali w Ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że na najwyższy szczebel rozgrywkowy już jednak nie wróci. Stoper Wisły Płock podjął już decyzję co do swojej przyszłości, przy okazji publikując w swoich mediach społecznościowych wymowny wpis.

Jakub Rzeźniczak żegna się z Wisłą Płock

37-latek trafił do drużyny Nafciarzy już stosunkowo dawno, bo w 2019 roku. Wrócił wówczas do Ekstraklasy po dwóch latach spędzonych w egzotycznej lidze. Wcześniej występował bowiem w Azerbejdżanie, a konkretnie w najlepszym tamtejszym klubie, czyli Karabachu Agdam. Żywa legenda Legii Warszawa nie miała jednak możliwości powrotu do stołecznego zespołu, więc postanowiła grać w innej ekipie z Mazowsza – Wiśle Płock właśnie.

Końcówka jego przygody z Nafciarzami była bardzo słaba i nie chodzi tu bynajmniej tylko o jego występy. Cała drużyna zawodziła i choć po kilku początkowych kolejkach sezonu 2022/23 Wisła prowadziła w tabeli, to ostatecznie spadła z Ekstraklasy. Dlatego też Rzeźniczak uznał, że to najlepszy momenty, aby się pożegnać.

„Nie sądziłem, że będę pisał do Was właśnie taką wiadomość. Jednak wiemy, jak przewrotna potrafi być piłka nożna… Nadszedł dzień kiedy musiałem podjąć trudną decyzję i dziś żegnam się Wisła Płock, jest to trudny moment. Podczas mojej przygody w Płocku mieliśmy jako zespół wzloty i upadki. Bywały piękne i bardzo ciężkie momenty, jednak zawsze z sentymentem będę wspominał ten czas” – napisał na Instagramie.

Gdzie zagra Jakub Rzeźniczak w kolejnym sezonie?

Chciałem podziękować wam, kibice. Zawsze starałem się stawać na wysokości zadania jako piłkarz i dawać Wam powody do radości na trybunie. Nawiązywać z wami relacje i wspólnie budować przyszłość klubu. Wszystkim pracownikom, którzy działają na zapleczu, ale robią ogromną robotę! Trenerom i piłkarzom, z którymi miałem okazję tutaj pracować. Zawsze wiedziałem, że mogę na was liczyć jako piłkarz i człowiek. Trzymam kciuki za szybki powrót do ekstraklasy” – podsumował.

Jeszcze oficjalnie nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Rzeźniczak. Pewne jest, iż nie zamierza kończyć kariery. Najbardziej prawdopodobnym kierunek dla niego pozostaje Kotwica Kołobrzeg, która w minionych rozgrywkach walczyła o awans na zaplecze Ekstraklasy, ale odpadła na etapie baraży.

instagramCzytaj też:

Szczególny gest Santosa wobec Błaszczykowskiego. W ten sposób go uhonorujeCzytaj też:

Poruszająca konferencja Jakuba Błaszczykowskiego. „Wybaczcie moje wielkie emocje”