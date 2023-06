To może być przełom dla legendarnego klubu. Szykuje się powrót wielkich czasów?

Górnik Zabrze to jeden z najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich w Polsce. Śląska legenda ma na swoim koncie aż 14 tytułów mistrza Polski. Do tego można dopisać również sześć Pucharów Polski oraz finał Pucharu Zdobywców Pucharów, czyli międzynarodowy sukces, którego nie powtórzył żaden inny krajowy klub.

Letnia sprzedaż Górnika Zabrze coraz bliżej?

Zaskakujące wieści o sytuacji Górnika Zabrze przekazał Łukasz Olkowicz. Dziennikarz „Przeglądu Sportowego” i Onetu podzielił się newsem w mediach społecznościowych.

twitter

„Ciekawe informacje z Zabrza. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik spotyka się z inwestorami i rozmawia o sprzedaży klubu. Górnik po 12 latach może zmienić właściciela” – napisał na Twitterze Olkowicz.

Warto przypomnieć, że sezon 2022/23 był w wydaniu Górnika, przeciętny. Zaczęło się od trzęsienia ziemi w postaci zatrudnienia Bartoscha Gaula. Niemiecki trener polskiego pochodzenia został jednak zwolniony w marcu 2023 (a był zatrudniony w czerwcu 2022), ze względu na fatalne wyniki zespołu. Stery ponownie przejął Jan Urban, wcześniej… zamieniony na Gaula. Doświadczony szkoleniowiec ostatecznie z zespołem dojechał do szóstego miejsca w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Kto wie, co by było, gdyby nie organizacyjne zamieszanie.

Legendarny klub od lat czeka na duży sukces

Wydaje się, że chociażby na przykładzie zwalniania i ponownego zatrudniania Urbana, w Zabrzu dobrze zrobiłaby zmiana właściciela. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik jeśli faktycznie rozmawia z potencjalnymi inwestorami, być może uległa presji, która pojawiała się m.in. ze strony kibiców Górnika. W Zabrzu głos z trybun był jednoznaczny: Czas na zmiany. I to głównie mowa o tych właścicielskich.

Ostatni tytuł mistrzowski Górnik zdobył w 1988 roku. W ostatnich latach największym sukcesem było sprowadzenie do klubu Lukasa Podolskiego oraz przebudowa stadionu. Mając mistrza świata (2014) w składzie oraz możliwości infrastrukturalne, można wykonać kolejny krok. Kibice z pewnością chcieliby nawiązania do zamierzchłych czasów, kiedy mnóstwo radości dawali Górnikowi tacy piłkarze jak np. Włodzimierz Lubański.

Czytaj też:

Odważna deklaracja młodego talentu. Zgłosił gotowośćCzytaj też:

Intrygujące informacje o nowym inwestorze ŁKS-u Łódź. Tomasz Salski tłumaczy, dlaczego to tyle trwa