Lech Poznań znalazł następcę Michała Skórasia? Media: Trwają rozmowy

W środę 21 czerwca odbyło się losowanie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W przyszłym sezonie o fazę grupową tego europejskiego pucharu powalczą Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Kluby PKO BP Ekstraklasy poznały kolejnych rywali, którymi są:

Lech Poznań — Żalgiris Wilno,

Ordabasy Szymkent (Kazachstan) – Legia Warszawa,

Linfield FC (NIR)/KF Vllaznia (ALB) – Pogoń Szczecin.

Lech Poznań szuka wzmocnień

By powtórzyć sukces z zeszłej edycji, kiedy Kolejorz dotarł do ćwierćfinału LKE, polskie zespoły muszą się wzmacniać. Trzecia drużyna minionego sezonu, czyli Lech Poznań musi się wzmacniać, bo do tej pory Kolejorz stracił Michała Skórasia, Pedro Rebocho oraz Lubomira Satkę. Do tej pory działacze wielkopolskiego klubu zapewnili sobie pozostanie Filipa Dagerstala.

Według informacji TVP Sport klub poszukuje lewego obrońcy i skrzydłowego. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy, władze klubu mają interesować się Rafiką Saidem z drugoligowej drużyny Nimes Olympique. W ubiegłym sezonie pomocnik wystąpił w 33 spotkaniach, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował trzy asysty.

Media: Temat transferu ma być bardziej zaawansowany

Według źródeł serwisu sport.tvp.pl temat transferu Saida ma być bardziej zaawansowany. „Dotarły do nas wieści, że piłkarz miał nawet odwiedzić Poznań i zobaczyć miasto, w którym mógłby kontynuować karierę” – czytamy.

Swoją karierę Rafiki Said rozpoczął w zespole Pilier Rouge. Stamtąd trafił do Stade Brest, skąd przeniósł się w 2020 roku do Stade Brestois. W 2021 roku skrzydłowy został wypożyczony do Stade Briochin, a po roku został sprzedany do Nimes Olympique. W tym momencie serwis Transfermarkt wycenia Francuza na milion euro.

Lewoskrzydłowy ma 23 lata, urodził się 15 marca 2000 roku w Komorach, ale wychował się we Francji. Mierzy 178 cm wzrostu i potrafi grać obiema nogami.

Czytaj też:

Grzegorz Krychowiak zdecydował w sprawie przyszłości? Zaskakujące doniesieniaCzytaj też:

Kuriozalne okoliczności zwolnienia trenera Górnika Zabrze. „Pan się zapomina, kto kogo zatrudnia”