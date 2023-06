Koszmar gwiazdora Rakowa Częstochowa. Potwierdziły się najgorsze obawy

Raków Częstochowa przekazał fatalne informacje na temat zdrowia gwiazdora mistrzów Polski, Iviego Lopeza. Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe, przez co czeka go operacja i bardzo długa przerwa od gry w piłkę nożną. To niemal pewne, że przegapi większość sezonu 2023/24.

Poprzedni sezon w wykonaniu Iviego Lopeza nie był tak spektakularny, jak kampania 2021/22, jednak Hiszpan miał bardzo duży udział w wywalczeniu przez drużynę Marka Papszuna pierwszego w historii mistrzostwa Polski. 28-latek zdobył dziewięć bramek, dokładając do tego sześć asyst i w dalszym ciągu jest bardzo ważnym ogniwem w ekipie, którą od nowego sezonu prowadzić będzie Dawid Szwarga. Niestety wygląda na to, że większość sezonu będzie wspierać kolegów głównie mentalnie. Ivi Lopez kontuzjowany. Potwierdziło się najgorsze Piłkarz Rakowa Częstochowa rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w Arłamowie. Mistrzowie Polski rozgrywali sparing z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy, Puszczą Niepołomice, który zwyciężyli pewnie 4:0 po golach Łukasza Zwolińskiego (pierwszy w barwach Rakowa), Vladyslava Kochergina, Gustava Berggrena i Bartosza Nowaka. Mimo wysokiego triumfu zawodnicy Dawida Szwargi nie będą dobrze wspominali tego spotkania. W 23. minucie po starciu z jednym z rywali na murawę padł Ivi Lopez, uznawany przez wiele osób największą gwiazdą klubu i jedną z największych w PKO BP Ekstraklasie. Hiszpan nie mógł wstać z ziemi o własnych siłach i w towarzystwie medyków opuścił boisko, od razu zostając opatrzonym. Niestety podejrzenia padały na zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie, co zostało potwierdzone po przeprowadzonych badaniach. 28-latka czeka długa przerwa od gry. „W 23. minucie sparingu z Puszczą Niepołomice boisko z kontuzją opuścił Ivi López. Niestety, wczorajszy rezonans potwierdził u naszego zawodnika zerwanie więzadeł krzyżowych (ACL). W najbliższych dniach hiszpański pomocnik przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła i rozpocznie rehabilitację. Ivi, jesteśmy z Tobą!” – napisali włodarze Rakowa Częstochowa w oficjalnym komunikacie. twitterCzytaj też:

