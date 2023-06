Miał być gwiazdą Ekstraklasy, jest na wylocie z klubu. Egzotyczny kierunek?

Piłkarze zespołów Ekstraklasy wznowili treningi przed kolejnym sezonem. Najlepsze ekipy muszą od początku pracować na pełnych obrotach, gdyż czeka ich już w lipcu walka w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Wciąż słyszymy o kolejnych transferach wychodzących i przychodzących. Jeden z klubów Ekstraklasy prawdopodobnie pozbędzie się zawodnika, który trafił do Polski z wielkim CV.

Piłkarz Cracovii może odejść do ligi malezyjskiej

Gdy Jewhen Konoplanka podpisywał kontrakt z Cracovią, mówiono o transferze jednej z największych gwiazd do Ekstraklasy. Ukrainiec to wielka postać piłki nożnej w swoim kraju. Miał za sobą sukcesy w Sevilli (zdobył tam Ligę Europy), a także występy w Schalke 04 Gelsenkirchen czy Szachtarze Donieck. Ponadto przez lata był kluczową postacią kadry naszych sąsiadów. Choć było wiadome, że w momencie transferu do Polski pomocnik miał już najlepsze lata za sobą, to kibice oczekiwali dobrej gry w warunkach krajowych rozgrywek.

Konoplanka gra w Polsce od 1,5 sezonu. Przez ten okres rozegrał 38 spotkań, w których zdobył cztery bramki. Zawodnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Po zakończeniu sezonu opuścił Polskę i najprawdopodobniej nie wróci już do klubu ze stolicy województwa małopolskiego. Jak informuje portal ua-football.com, ukraiński piłkarz został zaoferowany FC Terengganu, ósmemu klubowi ligi malezyjskiej. W rozmowie ze stroną internetową potwierdził to szkoleniowiec zespołu, Tomislav Steinbrueckner. Nie wiadomo jednak, czy obie strony znajdą porozumienie.

Kariera Jewhena Konoplanki

Konoplanka rozpoczynał karierę seniorską w Dnipro Dniepropietrowsk. W ukraińskim zespole grał przez wiele lat, aż trafił do Sevilli. W kadrze Ukrainy rozegrał do tej pory 87 spotkań, strzelając 21 goli.

