Turcy podkupią gwiazdę Ekstraklasy? Rzecznik klubu wyjaśnia sytuację

Lech Poznań podobnie jak reszta klubów Ekstraklasy rozpoczął przygotowania do sezonu 2023/2024. Start ligi już za nieco ponad dwa tygodnia. Kolejorz już w lipcu musi mieć dobrą formę, gdyż pod koniec miesiąca zagra z Żalgirsem Kowno mecz drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. W poprzednim sezonie zespół prowadzony przez Johna van den Broma dotarł aż do najlepszej ósemki rozgrywek, przegrywając dopiero z Fiorentiną, późniejszym finalistą.

Rzecznik Lecha wyjaśnia przyszłość Kristoffera Velde

Zespół ze stolicy województwa wielkopolskiego chce od początku mieć dobry skład, który pozwoli im na grę zarówno na podwórku krajowym, jak i reprezentacyjnym. Mówi się o transferze Alego Gholizadeha za rekordową kwotę wynoszącą 1,8-2 miliony euro. Wraz z przyjściem Irańczyka na jaw wyszło zainteresowanie Kristofferem Velde ze strony Besiktasu Stambuł. Informację na Twitterze jako pierwszy podał Fabrizio Romano.

W mediach społecznościowych rozpętała się duża dyskusja odnośnie przyszłości reprezentanta Norwegii. Wypowiedział się także rzecznik klubu Maciej Henszel, który stwierdził, że Lech nie pozbędzie piłkarza w letnim oknie transferowym. Jeśli wierzyć zapewnieniom pracownika, Velde opuści klub najwcześniej w przyszłym roku.

„Jest spore zainteresowanie Kristofferem Velde i dużo zapytań, ale wszystkie ucięte przez Lecha. Klub nie jest zainteresowany sprzedażą Norwega w tym okienku. Najwcześniej temat możemy rozważać za rok, po kolejnym udanym sezonie skrzydłowego w Kolejorzu” – napisał Henszel na Twitterze.

Forma Kristoffera Velde w poprzednim sezonie Ekstraklasy

Lech Poznań zakończył ubiegły sezon Ekstraklasy na trzecim miejscu, za Rakowem Częstochowa oraz Legią Warszawa. Velde rozegrał 30 meczów ligowych, w których zdobył osiem bramek. W czerwcu zadebiutował w reprezentacji Norwegii.

