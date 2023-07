Dramat w Rakowie Częstochowa przed Ligą Mistrzów. Pech nie opuszcza zwycięzcy Ekstraklasy

Raków Częstochowa, czyli zwycięzca PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2022/23 pełną parą przygotowuje się do kolejnych zmagań. Przed nowym trenerem – Dawidem Szwargą, który zastąpił na tym stanowisku Marka Papszuna ogromne wyzwanie, bo już w swoim pierwszym sezonie będzie walczył o Ligę Mistrzów.

Poważna kontuzja Iviego Lopeza. Piłkarz straci wiele tygodni

Przedstawiciele częstochowskiego klubu nie próżnują i jeszcze przed oficjalnym otwarciem okienka transferowego zespół przeprowadził kilka poważnych wzmocnień, które mają pomóc w kwalifikacji do fazy grupowej. Do tej pory do Medalików dołączyli Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk, Kamil Pestka z Cracovii, Maxime Dominguez z Miedzi Legnica oraz Adnan Kovacević. Mówi się także o dołączeniu Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław.

Niestety drużynę Dawida Szwargi prześladuje także ogromny pech. Największa gwiazda tego zespołu, czyli Ivi Lopez przegapi większość sezonu 2023/24 z powodu groźnej kontuzji. W sparingowym spotkaniu z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy – Puszczą Niepołomice, Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. To jednak nie koniec.

Kolejna kontuzja w Rakowie Częstochowa

W czwartek Medaliki poinformowały, że jeden z nowych nabytków również doznał urazu. Adnan Kovacević, bo o nim mowa podczas jednego z ostatnich treningów w Austrii doznał urazu mięśniowego.

„Badanie wykazało naderwanie mięśnia płaszczkowatego. Spodziewana okres przerwy w grze naszego obrońcy potrwa około sześciu tygodni” – czytamy w komunikacie klubu.

Oznacza to, że zawodnik będzie niedostępny do gry w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Florze Tallin. Pierwszy mecz zaplanowano na wtorek 11 lipca o godz. 20.00 na stadionie przy ul. Limanowskiego w Częstochowie.

