UEFA przedłużyła zawieszenie Bartosza Salamona. Podjęto kluczową decyzję

Sytuacja z Bartoszem Salamonem wydarzyła się w dzień pierwszego meczu Lecha Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy przeciwko ACF Fiorentinie w ubiegłym sezonie. 13 kwietnia Kolejorz poinformował o wydanej przez UEFA decyzji ws. zawieszenia 32-latka po tym, jak kontrola antydopingowa po meczu z Djurgardens dała wynik pozytywny. Sam zawodnik zapewnia, że nigdy nie przyjmował niczego, co poprawiałoby jego wydajność fizyczną, jednak najwyższy piłkarski europejski organ nie zmienił swojej decyzji.

Bartosz Salamon ma zostać wykluczony z gry na dłużej

Pierwotnie Bartosz Salamon miał zostać zawieszony na trzy miesiące, jednak według doniesień Tomasza Włodarczyka z „Meczyków” do takiej sytuacji nie dojdzie. W piątek, 7 lipca UEFA miała wysłać list do PZPN, Lecha Poznań oraz prawników obrońcy Kolejorza, w którym poinformowano, że zawodnik zostanie wykluczony z gry na dłużej. Nie poinformowano, do kiedy dokładnie potrwa jego absencja od gry, aczkolwiek pewne jest, że trwa ono wystarczająco długo.

Tym bardziej zaskakiwać może zachowanie samego Bartosza Salamona. 32-latek nie zdecydował się na złożenie żadnych wyjaśnień w tej sprawie, choć zawnioskował o przedłużenie terminu złożenia oświadczenia do UEFA, a ta się zgodziła, wyznaczając ostateczny czas na 12 lipca. Ten dzień przekracza termin pierwszego zawieszenia, dlatego zostało ono wydłużone. Ponadto inspektor Etyki i Dyscypliny zdecydował się na dalsze procedowanie sprawy. W tej chwili nie jest jasne, kiedy defensor reprezentacji Polski wróci na boisko.

„UEFA przedłużyła w miniony piątek zawieszenie Bartosza Salamona! Do tego czasu piłkarz nie złożył wyjaśnień w sprawie. PZPN, Lech Poznań i prawnicy zostali poinformowani o ostatecznej dacie na złożenie takiego oświadczenia” – napisał na Twitterze dziennikarz.

