Kamil Grosicki podjął decyzję ws. przyszłości. Zupełnie nowa rola „Grosika”

Kamil Grosicki to postać, która na przestrzeni ostatniej dekady była jedną z ważniejszych, także w wymiarze reprezentacyjnym. „Grosik” w sierpniu 2021 roku po 14 latach przerwy wrócił do Pogoni Szczecin, gdzie zaczynał swoją karierę. Od tamtego momentu były reprezentant Polski zaliczył 67 meczów, zdobywając 22 gole.

Kamil Grosicki pozostaje w Pogoni Szczecin, został też kapitanem

We wtorek 11 lipca poinformowano, że „Grosik” przedłużył umowę z Pogonią. Skrzydłowy pozostanie w Szczecinie do czerwca 2026 roku. Dodatkowo Grosicki będzie kapitanem drużyny. To duże wyróżnienie dla doświadczonego piłkarza.

– Nie mogę się doczekać, aż wyjdę na boisko w opasce kapitana. Wiem, że teraz będzie spoczywała na mnie jeszcze większa odpowiedzialność, ale jestem na to gotowy, bo lubię wyzwania. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców. Wiem, że ciągle są ze mną i czuję ich wsparcie. Karierę na pewno zakończę w Pogoni, bo tu się wychowałem. Chcę to zrobić w jak najlepszym stylu. Wierzę, że dalej będziemy rozwijać klub. Już jesteśmy wysoko, ale chcemy być jeszcze wyżej – przyznał Grosicki.

„Grosik” w reprezentacji Polski zagrał w 88 oficjalnych meczach. Po raz ostatni miał okazję wystąpić w narodowych barwach podczas mundialu w Katarze. Wówczas trenerem był Czesław Michniewicz.

Fernando Santos nie postawił na doświadczonych graczy w reprezentacji

W ostatnich miesiącach w kontekście Grosickiego głośno było o tym, że znalazł się wśród skreślonych z grona reprezentantów Polski. Selekcjoner Fernando Santos od początku odstawił od grona powołanych takich zawodników, jak Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik czy właśnie Grosicki.

Portugalski trener był niewzruszony nawet wobec nagrody dla najlepszego piłkarza PKO BP Ekstraklasy, którą „Grosik” został wyróżniony za sezon 2022/23.

