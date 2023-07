Kto ma najtańsze, a kto najdroższe karnety na Ekstraklasę? Porównujemy ceny na sezon 2023/24

Lato to w piłce nożnej gorący okres zwłaszcza ze względu na transfery, a te, jak wiadomo, czasem potrafią napędzić sprzedaż biletów czy karnetów. A skoro jesteśmy w przededniu rozpoczęcia kolejnego sezonu Ekstraklasy, postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentują się cenniki poszczególnych klubów z polskiej ligi. Większość drużyn podała kwoty dotyczące karnetów na cały sezon, choć niektóre wyłamały się i sprzedają je wyłącznie na nadchodzącą rundę jesienną. Jedna z ekip nie poinformowała w ogóle na temat sprzedaży.

Karnety na mecze Ekstraklasy 2023/24 – niektóre kluby zaskoczyły

Tą ostatnią jest Puszcza Niepołomice, która ma dość skomplikowaną sytuację. Beniaminek Ekstraklasy awansował do niej bardzo niespodziewanie, co zaskoczyło nawet włodarzy Żubrów. Do wyjaśnienia są więc pewne kwestie infrastrukturalne – między innymi to, kiedy podopieczni Tomasza Tułacza wrócą na swój stadion, bo przez jakiś czas mają wynajmować obiekt od Cracovii dla meczów domowych. Być może kwestia karnetów w Puszczy ruszy dopiero po wyprostowaniu tych kilku podstawowych rzeczy.

Na sprzedaż karnetów wyłącznie na jesień zdecydowały się natomiast Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin oraz Radomiak. Pozostali oferują swoim fanom wejściówki na całe rozgrywki. W tej skali z najniższych cen mogą cieszyć się kibice Pasów, co może nieco zaskakiwać, biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję tego zespołu w Ekstraklasie. Atrakcyjnie wyglądają też propozycje Górnika Zabrze, Śląska Wrocław czy Piasta Gliwice. Jak na skalę ostatnich sukcesów pozytywnie zaskoczył również Raków Częstochowa.

Wysokie ceny karnetów i dodatkowe benefity

A które kluby poszły w drugą stronę? Ciekawy model przyjęły Korona Kielce i Stal Mielec – niezależnie od sektora karnet zawsze kosztuje tyle samo, co jest ewenementem w skali ligowej. Do tego dość drogo cenią się kluby takie jak Widzew Łódź, Legia Warszawa, Lech Poznań czy… Bieniaminkowie. Ruch Chorzów i ŁKS Łódź nie chciały rozpieszczać swoich kibiców.

W kilku przypadkach zakupienie karnetu wiąże się z dodatkowymi benefitami. Na przykład w przypadku Cracovii czy Stali zakupienie takowego pozwoli na wejście na spotkania Pucharu Polski za darmo. W przypadku Korony można otrzymać sporą zniżkę, posiadając Kartę Dużej Rodziny. Jeszcze inni, jak Jagiellonia czy Lech dają możliwość zbierania punktów lojalnościowych.

Cennik karnetów klubów z Ekstraklasy na sezon 2023/24

Warto oczywiście pamiętać, że każdy z klubów, prowadząc sprzedaż, oferował kibicom możliwość zakupienia karnetu ulgowego, choć ten nie przysługuje wszystkim. Zazwyczaj na duże ulgi mogą liczyć również dzieci, a na niektóre stadiony te do 6. roku życia wejdą za darmo. My w naszym zestawieniu uwzględniliśmy jednak ceny karnetów normalnych w wersji najtańszej, najdroższej oraz uśrednioną cenę dla każdego z klubów.

Ceny karnetów w klubach Ekstraklasy na sezon 2023/24 Klub Najtaniej Najdrożej Średnio Cracovia 250 629 439 Górnik Zabrze 340 545 438 Jagiellonia Białystok 395 1275 835 Korona Kielce 510 510 510 Lech Poznań 450 880 665 Legia Warszawa 469 979 724 ŁKS Łódź 430 750 590 Piast Gliwice 345 430 388 Pogoń Szczecin (tylko jesień) 432 635 534 Puszcza Niepołomice Brak danych Brak danych

Brak danych

Radomiak (tylko jesień) 270 350 360 Raków Częstochowa 399 739 569 Ruch Chorzów 529 999 764 Stal Mielec 500 500

500

Śląsk Wrocław 350 635 493 Warta Poznań 348 410 379 Widzew Łódź 559 1250 905 Zagłębie Lubin (tylko jesień) 224 480 352

Czytaj też:

Zaskakujący transfer Rakowa Częstochowa! Sonny Kittel to absolutny hit okienkaCzytaj też:

Jacek Magiera dla „Wprost”: Internetowe komentarze już mnie nie interesują