Rzadko spotykana oferta transferowa. Nowy nabytek Rakowa Częstochowa może odejść

Raków Częstochowa zbroi się na Ligę Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Medaliki zmierzą się z Karabachem Agdam, czyli postrachem polskich klubów. Przypomnijmy, Azerowie w poprzednim sezonie wyeliminowali Lecha Poznań, a w 2020 roku Legię Warszawa. Jeszcze wcześniej w 2010 i 2013 roku piłkarze tego klubu eliminowali Wisłę Kraków i Piasta Gliwice.

Rzadko spotykana oferta transferowa

Do Rakowa Częstochowa, mimo wcześniejszych zapowiedzi właściciela klubu o transferach bezgotówkowych, trafili dotychczas John Yeboah ze Śląska, Łukasz Zwoliński z Lechii, Adnan Kovacević z Ferencvaros, Kamil Pestka z Cracovii, Kacper Bieszczad z Zagłębia Lubin, Antonis Tsiftsis z Asterasa, Dawid Drachal i Maxime Dominguez z Miedzi oraz Sonny Kittel z HSV.

Teraz dziennikarze serwisu meczyki.pl ustalili, że przedostatni z wymienionych może odejść z klubu po kilku miesiącach od transferu. Według informacji Tomasza Włodarczyka do Częstochowy wpłynęła oferta z portugalskiego Gil Vicente.

„Oferta Portugalczyków na razie nie jest satysfakcjonująca dla mistrzów Polski, ale kluby powinny się dogadać” – czytamy.

Zawodnik zdążył zadebiutować w barwach Rakowa Częstochowa

Maxime Dominguez trafił do Rakowa Częstochowa z Miedzi Legnica. Szwajcar trafił do Polski w 2021 roku z Neuchatel Xamax. Serwis Transfermarkt wycenia jego wartość na 600 tys. euro. Pomocnik zdążył już zadebiutować w barwach nowego klubu. Spędził na boisku 59. minut w meczu o Superpuchar Polski przeciwko Legii Warszawa. Medaliki przegrały to spotkanie dopiero po rzutach karnych.

Gil Vicente występuje w portugalskiej ekstraklasie. W sezonie 2022/23 drużyna zajęła bezpieczne 13 miejsce z 37 punktami na koncie. Dotychczas do klubu przybyli Jesus Castillo z Club Sporting Cristal, czy Thomas Luciano z Gremio.

