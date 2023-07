Kontrowersyjne typy Zbigniewa Bońka dot. Ekstraklasy. Pominął Raków Częstochowa

Jak co roku po zakończeniu starego sezonu PKO Ekstraklasy kibice wyczekują z tęsknotą kolejnego. W międzyczasie dochodzi do wielu zmian w klubach. Również w samej lidze dochodzi do rotacji, bo na niższy szczebel spadają trzy najsłabsze zepsoły, a w ich miejsce do góry awansują trzy najlepsze ekipy Fortuna 1. Ligi. W tym sezonie sympatycy futbolu będą mieć okazję do oglądania absolutnego beniaminka, Puszczy Niepołomice.

Zbigniew Boniek pominął Raków Częstochowa

Tytułu mistrzowskiego sprzed roku broni Raków Częstochowa. W ubiegłym sezonie ekipa Marka Papszuna była bezkonkurencyjna. Teraz czeka ją nowe wyzwanie z nowym trenerem, Dawidem Szwargą. Oprócz walki na krajowym podwórku mistrzów Polski czeka dalsza walka w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nieoczekiwanie Rakowa zabrakło w trójce faworytów do mistrzostwa Polski opublikowanej przez Zbigniewa Bońka. Były prezes Polskiego Związki Piłki Nożnej jest znany z zamiłowania do Twittera.

Tym razem na portalu społecznościowym zdradził, że jego zdaniem mistrzem Ekstraklasy sezonu 2023/2024 będzie ktoś z trójki: Legia Warszawa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Pominął tym samym aktualnych mistrzów. Dodatkowo Boniek jak zwykle trzyma kciuki za dobre wyniki Widzewa Łódź, klubu, w którym przed laty święcił sukcesy.

„Ruszamy. Wszystkim życzę świetnej formy, zdrowia, pięknych bramek i wspaniałych zwycięstw. Mistrzem będzie ktoś z trójki: Legia, Lech, Pogoń. Miłego sezonu i Forza Widzew!” – napisał były piłkarz i trener reprezentacji Polski.

Pierwsza kolejka Ekstraklasy

W pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się z ŁKS-em Łódź, Lech Poznań z Piastem Gliwice, a Pogoń Szczecin z Wartą Poznań. Z kolei Widzew Łódź podejmie Puszczę Niepołomice.

