Trudna przeprawa Rakowa w el. do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski poznali kolejnego ewentualnego rywala

W poniedziałek w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie kolejnych faz eliminacji do europejskich pucharów. W pierwszej rundzie mistrz Polski Raków Częstochowa wyeliminował Florę Tallin 4:0 w dwumeczu (1:0 i 0:3 – przyp. red.) i awansował dalej.

III runda el. do Ligi Mistrzów. Poznaliśmy potencjalnego rywala Rakowa Częstochowa

Teraz na drodze Medalików stoi wielki pogromca polskich zespołów w Europie – Karabach Agdam. Przypomnijmy, Azerowie w poprzednim sezonie wyeliminowali Lecha Poznań w 1. rundzie el. do Ligi Mistrzów, a w 2020 roku Legię Warszawa. Jeszcze wcześniej w 2010 i 2013 roku piłkarze tego klubu eliminowali w Lidze Europy UEFA Wisłę Kraków i Piasta Gliwice.

Raków Częstochowa najpierw zmierzy się z Karabachem Agdam u siebie – 26 lipca. Rewanż odbędzie się w Baku 2 sierpnia. W przypadku triumfu polskiego zespołu, podopieczni Dawida Szwargi zmierzą się z kolejnym przeciwnikiem i już wiadomo jakim. Podczas losowania w Nyonie padło, że kolejnym rywalem triumfatora meczu Raków – Karabach, będzie zwycięzca dwumeczu Aris Limassol – Bate Borysów. Przypomnijmy, na Cyprze występuje obecnie dwóch piłkarzy – Mariusz Stępiński i Karol Struski.

Eliminacje do Ligi Mistrzów. Co w przypadku porażki Rakowa Częstochowa?

Pierwsze spotkania III rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów zaplanowano w dniach 8-9 sierpnia, a rewanże – tydzień później, czyli 15-16 sierpnia. W przypadku zwycięstwa Rakowa, to Medaliki będą gospodarzem pierwszego spotkania.

Jeśli mistrzom Polski powinie się noga z Azerami, co zdarzyło się już wielu ekstraklasowym klubom, Medaliki spadną do III rundy eliminacji do mniej prestiżowej Ligi Europy. W przypadku przegranej z Karabachem Agdam, podopieczni Dawida Szwargi zmierzą się z przegranym pary HJK Helsinki — Molde. Gospodarzem pierwszego meczu będzie również przegrany dwumeczu Raków – Karabach.

