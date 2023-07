Marek Papszun znalazł nową pracę. Zaskakujący ruch trenera

Po wielu latach sukcesów w roli trenera Rakowa Częstochowa Marek Papszun przez kilka miesięcy pozostawał bez pracy. 48-latek przymierzany był do objęcia posady trenera w wielu klubach, ale też reprezentacji Polski przed zatrudnieniem Fernando Santosa. Mówiło się m.in. o Dynamie Kijów, czy Legii Warszawa. W mediach krążyła również wieść o rzekomym zainteresowaniu usługami trenera przez Cracovię, ale szybko zostały one zdementowane przez klub. Teraz już wiadomo, że były szkoleniowiec mistrzów Polski nie będzie bezrobotny.

Marek Papszun znalazł nową pracę

„Mamy transfer lata” – poinformował moderator Canal+Sport w programie „Transferowy młyn” na kanale YouTube nadawcy, prezentując Marka Papszuna. Początkowo nie powiedziano, czym dokładnie zajmować się będzie były trener Rakowa Częstochowa. Można powiedzieć, że dla stacji jest to doskonały ruch, ponieważ to prawdopodobnie pierwszy raz w historii polskiej telewizji sportowej, kiedy ktoś zatrudnił aktualnego mistrza kraju.

Ponadto jest to bardzo duże zaskoczenie, gdyż wiele wskazywało na to, iż 48-latek podejmie pracę w klubie lub będzie chciał odpocząć od piłki nożnej. Tymczasem wychodzi na to, że Marek Papszun jest zdeterminowany, by kontynuować zadania związane z futbolem, ale nie w roli trenera. Swoje pierwsze kroki w roli telewizyjnego eksperta stawiał, występując przed kamerami TVP Sport. Podjęcie współpracy trenera z Canal+Sport jest również sprzeczne z tym, o czym opowiadał w jednym z wywiadów.

– Nie narzucam sobie żadnego terminu, nie nakładam presji. Nie działam na zasadzie, że ma to być już teraz, za tydzień, za miesiąc czy pół roku. Ale powiedzmy, że za rok chciałbym już wrócić do pracy – mówił kilka tygodni temu były trener Rakowa Częstochowa.

