Z Lubina do AC Milan. Wielki transfer gwiazdy młodzieżowej kadry

O polskiej piłce najwięcej się obecnie mówi przez pryzmat nadszarpniętego wizerunku Polskiego Związku Piłki Nożnej i sprawy Mirosława Stasiaka. Cezary Kulesza znajduje się pod dużą krytyką, a jego postawa nie wpływa dobrze na załagodzenie sprawy. W ostatnich miesiącach powody sportowe do radości dostarczyła kibicom kadra Polski do lat 17. Prowadzona przez Marcina Włodarskiego kadra dotarła aż do półfinału młodzieżowych mistrzostw Europy.

Mateusz Skoczylas ma trafić do AC Milanu

Jednym z liderów reprezentacji był ofensywny pomocnik Mateusz Skoczylas. Piłkarz pewnie radził sobie z oczekiwaniami, prezentując obok piłkarskiej techniki także i dojrzałość. Nastolatek od kilku lat występuje w akademii Zagłębia Lubin, mając za sobą debiut w drugiej drużynie zespołu z Dolnego Śląska. To jednak nie gra na rodzimym podwórku sprawiła, że o 16-latka biją się wielkie kluby.

Jak informuje Fabrizio Romano, zainteresowani pozyskaniem Skoczylasa są włodarze AC Milan. Co więcej, warunki profesjonalnej umowy mają już być gotowe, a podpisanie kontraktu prawdopodobnie nastąpi w ciągu najbliższych dni.

Można podejrzewać, ze pomimo podpisania profesjonalnego kontraktu piłkarz nie trafi od razu do pierwszego zespołu prowadzonego przez Stefano Piolego. Będzie najprawdopodobniej trenować z którąś z drużyn młodzieżowych Rossonerich. Skoczylas oprócz gry jako ofensywny pomocnik, może wspierać zespół jako cofnięty napastnik.

Polacy w AC Milan

W sekcji młodzieżowej klubu z Mediolanu występuje obecnie także inny Polak, Dariusz Stelmach. W przeszłości zawodnikami Milanu byli Michał Miśkiewicz, Bartosz Salamon i Krzysztof Piątek. Tylko ten ostatni zadebiutował w seniorskim zespole 19-krotnego mistrza ligi włoskiej.

