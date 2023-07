Skandal na trybunach Ekstraklasy. Obraźliwe transparenty nie przejdą bez echa

Podczas Derbów Dolnego Śląska między Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin doszło do skandalu na trybunach. Kibice gospodarzy przygotowali „Opawę”, która zawierała napis „Wołyń 43” napisany krwistoczerwonym kolorem, a pod nim zamieszczono napis: „Przemilczane ludobójstwo, bo ofiary były Polakami”. Ponadto można było zobaczyć takie transparenty jak: „Ukraińcy mordowali dzieci na Wołyniu”, „Stop ukrainizacji Polski”, „Je*** UPA” i tym podobne.

Obraźliwe transparenty nie przejdą bez echa

Na tym meczu był Maciej Piasecki z „Wprost”, który zrelacjonował to, co tam się działo. „Kibice WKS, o dziwo wsparci fanami Zagłębia zjednoczyli się w wyzwiskach pod adresem nacjonalistów ukraińskich, czy UPA i Bandery”.

Ta sprawa nie przejdzie bez echa, o czym dowiedzieli się dziennikarze WP SportowychFaktów. Biuro prasowe Ekstraklasa S.A. poinformowało media, że sprawą zajmie się Komisja Ligi, która przeanalizuje zebrany materiał w trakcie najbliższego posiedzenia. – Zaplanowano je na środę 2 sierpnia – przekazał Wirtualnej Polsce Dominik Mucha

Stowarzyszene „Nigdy Więcej” oczekuje reakcji

Ponadto na ten temat zabrało głos stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, które z założenia działa przeciwko rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Rafał Pankowski oświadczył redakcji, że stowarzyszenie odnotuje ten poważny incydent w monitoringu zdarzeń ksenofobicznych na stadionach. Dodał także, że te „skandaliczne transparenty antyukraińskie powinny być jednoznacznie potępione”.

„Wzywamy władze piłkarskie (zarówno Ekstraklasę, jak i PZPN) do jednoznacznej i ostrej reakcji. Nie można akceptować wykorzystywania stadionów do ideologicznej nacjonalistycznej nagonki przeciw osobom pochodzenia ukraińskiego” – czytamy w WP SportoweFakty.

Jednak Polski Związek Piłki Nożnej nie chce się w to mieszać, bo zgodnie z tym, co dziennikarze Wirtualnej Polski usłyszeli w Biurze Prasowym PZPN, organem dyscyplinarnym spółki Ekstraklasa SA jest Komisja Ligi. – I to ona, a nie PZPN, będzie podejmowała decyzje w tym zakresie – zaznaczono. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” oczekuje także reakcji władz klubu i samego miasta Wrocławia, które sponsoruje zespół.

