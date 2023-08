Transfer wewnątrz Ekstraklasy. Wychowanek Śląska Wrocław wraca do klubu

Śląsk Wrocław nie może zaliczyć poprzedniego sezonu do udanych. Klub, który jeszcze dwa lata temu występował w kwalifikacjach do europejskich pucharów, w ostatnich sezonach rozpaczliwie musiał walczyć o zachowanie bytu na najwyższym szczeblu ligowym. Jacek Magiera odszedł z klubu, by do niego później wrócić. Ruch zdał egzamin, gdyż Śląsk rzutem na taśmę zapewnił sobie utrzymanie kosztem Wisły Płock.

Aleksander Paluszek dołącza do Śląska Wrocław

Śląsk przeciętnie rozpoczął kolejny sezon. Po dwóch meczach ma na koncie tylko punkt wywalczony za remis z Koroną Kielce. Władze klubu wciąż próbują wzmocnić skład sięgając po kolejnych graczy. Po sprzedaży Johna Yeboaha do Rakowa Częstochowa, wrocławianie mogli sobie pozwolić na ruchy do klubu. Jak poinformowały media klubowe dwukrotnego mistrza Polski, do klubu dołączył Aleksander Paluszek. Obrońca jest wychowankiem Śląska, który w 2019 roku opuścił zespół, by występować w Górniku Zabrze. Stamtąd był również wypożyczany, lecz miniony sezon spędził w klubie ze Śląska. Wrocławianie sprowadzili 22-latka na zasadzie transferu definitywnego

– Cieszymy się, że do zespołu dołącza polski piłkarz, który jest jednocześnie wychowankiem Śląska. Aleksander to wciąż młody zawodnik, który bez wątpienia zwiększy rywalizację na pozycji środkowego obrońcy. Jest bardzo wysoki, a my potrzebujemy centymetrów, zwłaszcza w tym miejscu na boisku. Wierzymy, że w Śląsku Alek jeszcze bardziej się rozwinie i udowodni swój niewątpliwy potencjał – powiedział mediom klubowym dyrektor sportowy Śląska David Badia.

Wzmocnienia Śląska Wrocław

W obecnym oknie transferowym do Śląska Wrocław trafili m.in. Mateusz Żukowski, Kenneth Zokore czy Aleks Petkov. Oprócz Yeboaha z klubem pożegnał się także Michał Szromnik czy Przemysław Bargiel.

