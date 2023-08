Ivi Lopez wraca do zdrowia po kontuzji. Gwiazdor zdradził termin powrotu do gry

Raków Częstochowa dobrze wszedł w sezon 2023/2024. Odejście Marka Papszuna sprawiło, że wokół mistrza Polski nastało wiele niewiadomych. Póki co praca Dawida Szwargi, byłego asystenta architekta sukcesu, się broni, lecz mowa tu o zbyt krótkim okresie do wyciągania dużych wniosków.

Ivi Lopez opowiedział o powrocie do zdrowia po kontuzji

Szwarga musi sobie radzić bez Iviego Lopeza, który jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co będzie jeszcze długo pauzował. Gwiazda poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy w rozmowie z portalem WP SportoweFakty wyjawił, że operacja przebiegła pomyślnie, a pierwszą część rehabilitacji przechodzi w ojczyźnie. Hiszpan ma niedługo wrócić do Polski, by tu dochodzić do pełnej sprawności. Jak sam powiedział, „widzi się na boisku w rundzie wiosennej”.

Lopez wypowiedział się także na temat rywalizacji z Karabachem Agdam w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Raków prowadził 2:0, by pozwolić sobie strzelić dwie bramki. Ostatecznie wygrał 3:2, ale jednobramkowa zaliczka nie jest zbyt wielka w kontekście spokoju. Zdaniem pomocnika, zespół musi być większymi chamami i grać pewniej.

– Zarówno w pierwszym meczu, przy 2:0, jak i w rewanżu, musimy być większymi skurczybykami, trochę boiskowymi chamami. A niestety Karabach miał szczęście, bo w obu przypadkach popełniliśmy błędy w kryciu i te gole przyszły im łatwo. Jedną z bramek ich piłkarz strzelił przecież klatką piersiową – powiedział Lopez.

Raków Częstochowa walczy o Ligę Mistrzów

W przypadku wygranej z Karabachem Raków zmierzy się ze zwycięzcą starcia Aris Limassol (Cypr) – BATE Borysów (Białoruś). Rywalizacja w III rundzie rozpocznie się 8 lub 9 sierpnia, a gospodarzem będzie klub z Częstochowy.

