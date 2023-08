Gwiazdor Legii Warszawa odejdzie do Hiszpanii? Słynny klub zarzucił sieci

Legia Warszawa jest bardzo aktywna w bieżącym oknie transferowym. Kilka dni temu klub opuścił Maik Nawrocki, który przeniósł się do Celticu za 5 milionów euro, ale też Carlitos, a jego nowym zespołem został grecki PAS Lamia. Z kolei szeregi ekipy Kosty Runjaicia zasilili Patryk Kun, Marc Gual czy Radovan Pankov. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec wieści transferowych, które napłyną prosto ze stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

Legia Warszawa może stracić jedną ze swoich gwiazd

Legia Warszawa pod wodzą Kosty Runjaicia ma jeden cel – wrócić na tron PKO BP Ekstraklasy. Jeszcze pod koniec minionego sezonu i na początku bieżącego jednym z kluczowych elementów układanki niemieckiego szkoleniowca jest Albańczyk Ernest Muci. Tymczasem albański serwis top-channel.tv poinformował, że 22-latek stał się jednym z głównych celów transferowych hiszpańskiej Celty Vigo.

Tamtejsi dziennikarze przekonują, że świta zawodnika jest w bardzo zaawansowanych rozmowach z przedstawicielami klubu i wkrótce może on zostać ogłoszony nowym zawodnikiem 13. drużyny poprzedniego sezonu La Liga. Temat ten został poruszony również w programie „Okno Transferowe” na kanale „Meczyki” w platformie YouTube. Gościem odcinka był dziennikarz „WP Sportowych Faktów” Piotr Koźmiński, który potwierdził, że zainteresowanie hiszpańskiego zespołu pomocnikiem warszawskiej Legii może być prawdziwe.

– Dotarły do mnie dziś rano te plotki, ale tym tematem żyją media albańskie. Jeśli im wierzyć, to w teorii wszystko idzie w dobrym kierunku i niby to ma się skończyć transferem. Są przekonani, że coś się dzieje. Trzeba to zweryfikować, ale ja bym tego nie wykluczył, że Celta się nim interesuje – powiedział dziennikarz.

