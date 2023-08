Ernest Muci przeniesie się do Hiszpanii? Stanowczy komentarz Kosty Runajicia

Legia Warszawa awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, gdzie zmierzy się z Austrią Wiedeń. Jednym z kluczowych zawodników tego dwumeczu w składzie Wojskowych był Ernest Muci. Niedawno do mediów trafiła informacja, że 22-latek znalazł się w kręgu zainteresowań hiszpańskiej Celty Vigo, o czym wspominają przede wszystkim albańskie media. Tuż po rewanżowym spotkaniu z Ordabasy Szymkent szkoleniowiec Kosta Runjaić odniósł się do tych plotek.

Media: Celta Vigo zainteresowana Ernestem Mucim

Pierwszym źródłem, które podało informację o zainteresowaniu Celty Vigo usługami Ernesta Muciego był albański serwis top-channel.tv. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy zawodnik prowadzi zaawansowane rozmowy z hiszpańskim zespołem i wkrótce powinny one znaleźć swoje rozwiązanie. Taki stan rzeczy poniekąd potwierdził dziennikarz „WP Sportowych Faktów” Piotr Koźmiński w programie „Okno Transferowe”.

– Dotarły do mnie dziś rano te plotki, ale tym tematem żyją media albańskie. Jeśli im wierzyć, to w teorii wszystko idzie w dobrym kierunku i niby to ma się skończyć transferem. Są przekonani, że coś się dzieje. Trzeba to zweryfikować, ale ja bym tego nie wykluczył, że Celta się nim interesuje – powiedział dziennikarz.

Kosta Runjaić zareagował na plotki o zainteresowaniu Celty Vigo Ernestem Mucim

Po zwycięstwie nad Ordabasy Szymkent trener Legii Warszawa Kosta Runjaić wziął udział w konferencji prasowej, podczas której skomentował przebieg spotkania i nie tylko. Jedno z pytań, które otrzymał, dotyczyło właśnie Ernesta Muciego i plotek o zainteresowaniu Celty Vigo. Niemiecki szkoleniowiec odpowiedział żartobliwie, jednak podkreślił, że do końca okna transferowego może zdarzyć się wszystko.

– Ernest Muci jest bardzo młodym i wzbudzającym zainteresowanie zawodnikiem. Można zażartować, że jak sprzedamy go za 25 mln euro, a za Pawła Wszołka weźmiemy 22 mln, to możemy sprowadzić czterech piłkarzy. W takich sprawach najlepiej kontaktować się z Jackiem Zielińskim. Transfery to część biznesu, ale musimy pamiętać, że jesteśmy Legią Warszawa, naszym celem jest wzmacnianie zespołu, a nie jego osłabianie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało na koniec okna transferowego – powiedział Kosta Runjaić.

Wyjaśniając – słowa o 22 mln euro za Pawła Wszołka dotyczyły wcześniej zadanego pytania o występie zawodnika w zakończonym meczu. Trener odpowiedział żartobliwie, że po starciu rewanżowym z Ordabasy Szymkent wartość byłego zawodnika Unionu Berlin w jego oczach znacząco wzrosła, stąd takie stwierdzenie.

Czytaj też:

Dosadne słowa Kosty Runjaicia po zwycięstwie nad Ordabasy Szymkent. W tym tkwił problemCzytaj też:

Dramaturgiczny przebieg meczu Legii Warszawa! Czas na trudne zadanie