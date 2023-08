Trener Rakowa Częstochowa chce zmian w kalendarzu. Chodzi o walkę w pucharach

Raków Częstochowa jako mistrz Polski reprezentuje Polskę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po pokonaniu Flory Tallinn, zespół z województwa śląskiego jest bliski odprawienia Arisu Limassol i awansu do czwartej, finałowej rundy kwalifikacji do fazy grupowej Champions League. Zespół Dawida Szwargi udaje się na Cypr, gdzie w wyczerpujących warunkach atmosferycznych przyjdzie mu zmierzyć się z mistrzem kraju.

Trener Rakowa chciałby więcej czasu na przygotowania

Raków w przeciwieństwie do innych pucharowiczów nie przekładał spotkania ligowego w miniony weekend. Po wtorkowym meczu u siebie z Arisem, w piątek częstochowianie przegrali na wyjeździe z Piastem Gliwice 1:2, co można upatrywać w kategoriach dużej niespodzianki. Kilka dni po meczu, drużyna Dawida Szwargi znów musi udać się w podróż, tym razem na Cypr.

Choć od lat Ekstraklasa robi wiele, by ułatwić grę w kwalifikacjach do europejskich pucharów polskim zespołom, wciąż można usłyszeć słowa narzekania ze strony szkoleniowców drużyn. Liga zaczyna się teraz w połowie lub drugiej części lipca. Zdaniem Szwargi, w kontekście walki o Champions League, kluczowe są detale. Chciałby mieć do dyspozycji więcej czasu na przygotowania pod spotkania el. LM, nawet jeśli gra co trzy dni może być na początku sezonu dla piłkarzy korzystna.

– W moim odczuci drużyny, które kroczą ścieżką mistrzowską w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, powinny mieć do dyspozycji pełny tygodniowy mikrocykl. Nie chodzi o dyspozycję fizyczną zawodników. Wręcz przeciwnie – większość lubi grać co trzy, cztery dni. Ale gdy w grę wchodzą duże pieniądze i duża stawka, to zaczynają liczyć się detale. A nad nimi można pracować tylko mając do dyspozycji pełny mikrocykl – powiedział trener Rakowa cytowany przez TVP Sport.

Raków walczy o IV rundę eliminacji Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa rozpocznie rewanżową rywalizację z Arisem we wtorek, 15 sierpnia, o godzinie 19:00. W przypadku awansu do czwartej rundy, rywalem mistrza Polski będzie wygrany starcia FC Kopenhaga ze Spartą Praga.

