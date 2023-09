Rozstrzygnęła się przyszłość Erika Exposito. Klamka zapadła

Przez całe lato ważyły się losy Erika Exposito, czyli absolutnie największej gwiazdy Śląska Wrocław. W kontekście napastnika dosłownie co okienko transferowe mówi się o jego odejściu, aczkolwiek z wielu powodów jeszcze nigdy do tego nie doszło. Teraz, w ostatnich dniach sierpnia, ponownie starał się o niego Raków Częstochowa, lecz cała sprawa spełzła na niczym

Erik Exposito mógł zostać bohaterem głośnego transferu

Medaliki cały czas szukają bowiem wzmocnień w związku z faktem, że jesienią będą rywalizowali na trzech frontach – w Ekstraklasie, Pucharze Polski i fazie grupowej Ligi Europy. Dotychczasowe spotkania pokazały natomiast, iż Fabian Piasecki i Łukasz Zwoliński to zdecydowanie za mało, aby zawojować szczególnie rozgrywki międzynarodowe. Odpowiedzią na potrzeby drużyny Dawida Szwargi miał być właśnie Exposito.

Hiszpan jest obecnie kapitanem Śląska Wrocław, a jego pozycja w drużynie niepodważalna. I to do tego, stopnia, że kibice oraz eksperci są przekonani, że bez niego Wojskowi spadliby z Ekstraklasy na koniec sezonu. Do tego czasu na sprowadzenie potencjalnego następcy snajpera byłoby za mało, więc nawet wysoka oferta nie przekonała przedstawicieli jego obecnego klubu. W kuluarach mówiło się o kwocie wynoszącej 1 milion euro.

Erik Exposito zostaje w Śląsku Wrocław

Zdaje się zatem, że saga transferowa z Hiszpanem w roli głównej dobiegła końca, a potwierdzają to słowa jednego z pracowników klubu.

„Już oficjalnie mogę uspokoić wszystkich naszych fanów: Erik Exposito zostaje razem z nami. Odrzuciliśmy wszystkie oferty, bowiem zdajemy sobie sprawę z faktu, że w tym momencie klubowi najbardziej potrzebna jest stabilność i osiąganie korzystnych wyników sportowych” – czytamy na Twitterze Davida Baldy, obecnego dyrektora sportowego drużyny w województwa dolnośląskiego.

Oto statystyki napastnika Śląska Wrocław w obecnym sezonie Ekstraklasy:

