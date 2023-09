Legia Warszawa ściągnęła zawodnika z Bundesligi. Mocny ruch Wojskowych

Choć w wielu europejskich ligach letnie okienko transferowe zamknęło się 1 września, to w Ekstraklasie ta sytuacja wyglądała trochę inaczej. W Polsce termin przeprowadzania transferów upływa dopiero 4 września, więc kluby z naszej rodzimej ligi miały jeszcze sporo czasu, by podopinać transfery.

Legia Warszawa ściągnęła zawodnika z Bundesligi

Tak też zrobiła Legia Warszawa, która ostatniego dnia okienka ściągnęła w swoje szeregi zawodnika, który ma w swoim CV występy w takich ligach jak: La Liga, Serie A, Ligue 1, Champiosnhip i Bundesliga. Do Wojskowych dołączył portugalski napastnik Gil Dias na zasadzie rocznego wypożyczenia z VFB Stuttgart. Ponadto, jak czytamy w komunikacie klubu warszawiacy mają opcję pierwokupu. Portugalczyk jest wszechstronnym zawodnikiem i może grać w pierwszej linii, ale również na boku pomocy i obrony z obu stron.

– Legia ma świetną drużynę i bazę treningową. Dysponuje wszystkim, aby osiągnąć dobre wyniki w tym sezonie. Chcę wygrać tytuł mistrzowski – myślę, że to najważniejsza rzecz dla Legii. Kiedy dowiedziałem się, że klub jest zainteresowany, aby dołączył do zespołu, zacząłem szukać informacji o nim i o Warszawie. Teraz bardzo się cieszę, że tutaj jestem – powiedział w klubowych mediach nowy nabytek Legii.

Dyrektor sportowy Legii Warszawa: Jesteśmy zadowoleni

Gil Dias w Legii Warszawa będzie występował z numerem 17. Zawodnik jest wypożyczony do końca sezonu 2023/24. – Ma dużą jakość indywidualną i potencjał na zostanie jeszcze lepszym piłkarzem. Z pewnością potrzebuje rytmu meczowego, czasu na adaptację i dojścia do odpowiedniej dyspozycji. Dzięki pracy samego zawodnika, trenera Kosty Runjaicia i jego sztabu wierzę, że do tego dojdzie – stwierdził po transferze dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

– Jesteśmy zadowoleni z jakości i potencjału obecnej kadry oraz pracy sztabu nad rozwojem piłkarzy, ale wciąż dużo do zrobienia przed nami, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać budżet przeznaczony na płace dla zawodników. Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy UEFA, a wcześniej zdobycie Pucharu Polski i Superpucharu traktujemy jako potwierdzenie naszej drogi, którą od kilkunastu miesięcy realizujemy wspólnie z władzami klubu, działem sportu i sztabem – dodał.

26-letni Gil Dias w dotychczasowej karierze grał w takich klubach jak Benfica, AS Monaco, Olympiakos Pireus, AFC Fiorentina, Granada FC i Nottingham Forrest. W ostatnim sezonie grał w VFB Stuttgart.

