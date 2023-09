Zmiana trenerska w PKO Ekstraklasie. Architekt awansu żegna się z zespołem

Zmiany trenerskie w trakcie sezonu to norma. W Polsce przez lata przyjęło się, że łaska prezesów jest mała i zmiany na stanowiskach są zbyt częste. Przerwa reprezentacyjna związana z trwającymi eliminacjami mistrzostw Europy 2024 pozwala na postawienie na nowego trenera oraz zaoferowanie mu kilku dni na zapoznanie się z zespołem bez konieczności natychmiastowej gry o punkty.

Widzew Łódź zwalnia trenera

O zmianie na stanowisku szkoleniowca Widzewa Łódź mówiono od dawna. Choć Widzew dobrze radził sobie w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu Ekstraklasy, to w 2023 roku radzi sobie przeciętnie. Dwa zwycięstwa w siedmiu spotkaniach w obecnej kampanii nie przekonały zarządu klubu ze stolicy województwa łódzkiego do dalszej współpracy z Januszem Niedźwiedziem. We wtorkowe południe władze za pośrednictwem mediów poinformowały o zwolnieniu szkoleniowca.

– Jako zarząd zdecydowaliśmy, że drużyna potrzebuje w tym momencie sezonu zmiany, a okres przerwy na kadrę będzie do tego najbardziej odpowiedni. Na pierwszym miejscu stawiamy interes klubu. Taki ruch był spowodowany ogólną oceną sytuacji sportowej, w której drużyna znajduje się od początku tego roku kalendarzowego. W tym roku kalendarzowym zdobyliśmy 19 punktów w 24 meczach. Fakty są nieubłagane. Tracimy najwięcej bramek w lidze, w ciągu roku wygraliśmy tylko cztery mecze i nie widać, żeby miało się to zmienić – powiedział Michał Rydz, prezes klubu dla strony widzew.com.

Daniel Myśliwiec zastąpi Janusza Niedźwiedzia

Niedźwiedź objął Widzew po sezonie 2020/2021. Po pierwszym roku pracy wprowadził łodzian do Ekstraklasy. Według doniesień mediów jego następcą zostanie Daniel Myśliwiec, który w minionym sezonie prowadził pierwszoligową Stal Rzeszów.

