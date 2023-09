Gwiazdor Legii i Lecha zakończył karierę. Jego transfer był jednym z najgłośniejszych w Polsce

W dzisiejszych czasach na próżno doszukiwać się transferów z Lecha Poznań do Legii Warszawa i odwrotnie. Jednak kilka lat wstecz doszło do takiego ruchu, a jego bohaterem był fiński pomocnik Kasper Hamalainen. Z Kolejorzem sięgnął po mistrzostwo Polski, będąc jedną z jego najjaśniejszych gwiazd, po czym zyskał wielu hejterów w Wielkopolsce, gdy zdecydował się na przenosiny do Wojskowych. Z Legią zdobył trzy kolejne mistrzostwa.

Kasper Hamalainen zakończył karierę sportową

Omawiany transfer jest jednym z najgłośniejszych wydarzeń w karierze Fina, jednak to mały urywek tego, co wydarzyło się w trakcie jego pięknej przygody z piłką nożną. W PKO BP Ekstraklasie został zapamiętany jako znakomity pomocnik, który wyróżniał się znakomitą grą w zespole, bardzo silnym uderzeniem i niebanalnym wykończeniem. W 2019 roku opuścił szeregi warszawskiej Legii, żeby zasilić czeski zespół FK Jablonec. Jego ostatnim klubem jest Turun Palloseura. Ostatnim, bo po tym sezonie zakończy karierę sportową, co właśnie ogłosił na klubowej stronie TPS.

— Pomysł zakończenia kariery w tym konkretnym sezonie zrodził się już dwa, trzy lata temu. Właściwie jeszcze przed tymi rozgrywkami wiedziałem, że będą to moje ostatnie. Doszedłem do wniosku, że nadszedł właściwy czas, aby jako zawodnik opuścić boiska piłkarskie. Był to dla mnie niezapomniany i pełen wrażeń czas. Widziałem wiele i przeżyłem wiele różnych emocji. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przebyli ze mną tę podróż. Zostało jeszcze kilka meczów i staram się nimi cieszyć — powiedział Kasper Hamalainen.

37-letni zawodnik oficjalnie zakończy karierę pod koniec października 2023 roku. 2 października odbędzie się pożegnalny mecz pomocnika, w którym jego zespół zmierzy się z Ekenas IF.

