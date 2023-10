Kosta Runjaić na celowniku Schalke. Trener Legii wyjaśnia plotki

Kosta Runjaić już w poprzednim roku pokazał, że jego zatrudnienie w Legii było dobrym posunięciem. Warszawianie zakończyli zmagania tuż za rewelacyjnym Rakowem. Dobra gra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy przyniosła powrót do europejskich pucharów, a niespodziewane zwycięstwo nad Aston Villą dało wielką radość sympatykom 15-krotnego mistrza Polski.

Kosta Runjaić komentuje zainteresowanie ze strony Schalke

Również w tym sezonie Kosta Runjaić nie ma wielkich powodów do narzekania. Choć w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy Legia po raz pierwszy w tym sezonie zeszła z boiska pokonana, to mimo to wciąż trzyma się blisko lidera. Klub walczy także w Pucharze Polski i LKE, co także wymaga dobrego zarządzania.

Kosta Runjaić od dłuższego czasu pozostaje w orbicie zainteresowań niemieckich klubów. Urodzony w Wiedniu szkoleniowiec ma doświadczenie pracy na zapleczu Bundesligi w TSV 1860 Monachium, FC Kaiserslautern czy MSV Duisburg. W ostatnich dniach niemiecki Sky Sport donosił, że Schalke 04 Gelsenkirchen chętnie widziałoby u siebie trenera Legii. Klub, który przed laty z Tomaszem Hajtą i Tomaszem Wałdochem walczył o mistrzostwo Niemiec, dziś walczy o utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywkowym. Szkoleniowiec klubu ze stolicy Polski wypowiedział się na temat doniesień dla TVP Sport. Stwierdził, że na dziś jest skupiony na pracy z Legią, a wyniki, które z nią odnosi sprawiają, że nie chce myśleć o zmianie zespołu.

– Jestem obecnie w trakcie ekscytującego procesu z moją drużyną w Legii. Przeżyliśmy razem kilka magicznych nocy w europejskich pucharach i mamy przed sobą wielki cel, jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski. Jestem w sytuacji, w której w ogóle nie mam powodu, by myśleć o zmianie klubu – powiedział Runjaić.

Legia Warszawa walczy w PKO Ekstraklasie

Po rozegraniu dziewięciu spotkań w PKO Ekstraklasie w tym sezonie Legia Warszawa zajmuje drugie miejsce. Lider, Śląsk Wrocław, ma przewagę dwóch „oczek”, lecz rozegrał także jeden mecz więcej.

