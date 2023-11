Przedwyborcza obietnica Morawieckiego za ponad miliard złotych. Co z jej realizacją?

Pieniądze mają pochodzić z tzw. Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, mowa o edycji na rok 2023. Premier Mateusz Morawiecki pojawił się swego czasu m.in. na stadionie w Częstochowie, a już blisko przed wyborczymi decyzjami rodaków, zawitał na terenie obiektu Ruchu Chorzów. Chorzowianie przy ulicy Cichej grają od lat, ostatnio z konieczności przenieśli się na wielotysięczny Stadion Śląski.

Co z pieniędzmi z Ministerstwa Sportu i Turystyki?

Przypomnijmy, co premier Morawiecki przekazywał tuż przed wyborami parlamentarnymi. Kibice Ruchu Chorzów mogli wówczas z radością przyjąć to, co miał do przekazania szef rządu Prawa i Sprawiedliwości.

– Ruch Chorzów będzie miał nowy stadion! Tak jak zapowiadałem w kwietniu – rząd Prawo i Sprawiedliwość przeznaczy na niego prawie 104 000 000 złotych! Poprzedni obiekt kończy 88 lat – najwyższy czas na zmiany! Kibice „Niebieskich” zasługują na stadion najwyższej klasy – i my w tym pomożemy! 14 tytułów mistrzowskich, 3 puchary Polski – to na pewno nie jest koniec dla takiego wspaniałego, utytułowanego klubu. Spełniamy obietnice i wspieramy kibiców! Niech energia nowego stadionu niesie Ruch Chorzów do zwycięstwa – a jego „legenda bez końca” trwa! – napisał 12 października Morawiecki w mediach społecznościowych.

Jak sytuacja wygląda obecnie, już w realiach powyborczych? Jak się okazuje, wszystko idzie zgodnie z planem. Przynajmniej tak przekonuje resort.

„Ministerstwo posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację wszystkich zadań, które znalazły się, jako rekomendowane do wsparcia, na liście opublikowanej dnia 9.10.2023 r. Ministerstwo dokłada wszelkich możliwych starań, aby jak najszybciej zakończyć szczegółową ocenę wniosków” – czytamy w komunikacie od Ministerstwa Sportu i Turystyki, przesłanego dla gol24.pl

Ponad miliard złotych na sportowe inwestycje

Jak czytamy na portalu gol24.pl, na dofinansowanie z programu rządowego zostanie wydane łącznie prawie 1,2 miliarda złotych. Największy zastrzyk finansowy ma otrzymać wspomniany Ruch, bo w przypadku chorzowskiego klubu mowa o kompletnie nowym stadionie. Stąd też kwota przekraczająca 100 milionów złotych.

Na liście można też znaleźć m.in. Raków Częstochowa, czyli aktualnych mistrzów Polski, ale też inną śląską legendę – Górnika Zabrze.

