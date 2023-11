Gorąco po meczu Ekstraklasy. Doszło do przepychanki między piłkarzami

Walka o ligowe punkty trwa w najlepsze. Sporo do udowodnienia swoim kibicom mieli w sobotę piłkarze Zagłębia Lubin. Drużyna trenera Waldemara Fornalika w poprzedniej kolejce została rozjechana przez mistrzów Polski, przegrywając aż 0:5 na terenie Rakowa Częstochowa. Mecz z Widzewem Łódź na swoim terenie miał być okazją do rehabilitacji, a najlepiej, zdobycia cennego kompletu punktów do ligowego dorobku.

Dużo emocji po meczu Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź

Plan gospodarzy powiódł się mniej więcej w połowie. Zagłębie było o kilkanaście sekund od zwycięstwa, prowadząc 1:0 po trafieniu Mateusza Wdowiaka. Ostatecznie pogrążony w sporych problemach w tym sezonie Widzew, zdołał doprowadzić do wyrównania. Trafienie dla gości niemal w ostatniej akcji meczu zaliczył Imad Rondić.

Przy golu dla łodzian nie obyło się bez sporych pretensji ze strony gospodarzy. Piłkarze Zagłębia sugerowali, że w polu bramkowym faulowany był Sokratis Dioudis. Grecki bramkarz drużyny z Lubina faktycznie był blokowany przez rywala, ale nie wydaje się, żeby wydarzyło się coś, co było niezgodne z przepisami. Grek przegrał po prostu walkę o pozycję, co skrzętnie potrafili wykorzystać przyjezdni.

Końcowy gwizdek nie okazał się jednak końcem wydarzeń w Lubinie. Daniel Stefański ostatecznie zdecydował się, po weryfikacji VAR, wlepić greckiemu bramkarzowi Zagłębia czerwoną kartkę. Doudis ostro potraktował swojego przeciwnika, co nie umknęło uwadze kamerom obecnym na meczu PKO BP Ekstraklasy. Jak się okazało, nerwy przeniosły się również do budynku klubowego, już w okolicach szatni. Obecni na meczu dziennikarze informowali, że obie drużyny miały sobie jeszcze coś do wyjaśnienia.

Śląsk Wrocław pozostaje liderem PKO BP Ekstraklasy

Nadal na czele ligowej stawki jest zespół ze stolicy Dolnego Śląska. Wrocławianie to prawdziwa rewelacja rozgrywek. Śląsk wygrywa mecz za meczem, inkasując kolejne oczka, umacniające zespół na pozycji lidera. Wrocławska drużyna wygrała w piątek z Cracovią (1:0), w Krakowie, grając w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach.

Co więcej, dobre wieści dla wrocławian napłynęły z Kielc. Korona w sobotni wieczór urwała dwa punkty wiceliderowi. Jagiellonia Białystok „tylko” zremisowała 2:2 z Koroną i do Śląska ma trzy punkty straty. Szansę zbliżenia się do Śląska ma Lech Poznań, aktualnie trzeci w tabeli. Poznaniacy dzisiaj zagrają jednak na wyjątkowo trudnym terenie, w klasyku ligowym przeciwko Legii Warszawa. Początek meczu o godzinie 17:30.

