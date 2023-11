Śląsk Wrocław zdradził klucz do sukcesu w Ekstraklasie. Lider zadziwia całą Polskę

Trzeba przyznać, że takiej formy Śląska Wrocław chyba nie spodziewali się nawet najwięksi optymiści w dolnośląskiej stolicy. Wrocławianie w 15. kolejkach zgromadzili 33 punkty. Złożyło się na to dziesięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki. Dodatkowo liderem klasyfikacji strzelców jest Erik Exposito, autor dwunastu trafień dla Śląska.

David Balda specjalnie dla „Wprost” o fenomenie lidera

Dużo ciekawego odnośnie sytuacji we wrocławskim klubie w sezonie 2023/24 opowiedział jego dyrektor sportowy, w wywiadzie dla „Wprost”. David Balda wymieniał argumenty „za” tym, że Śląsk może zdobyć nawet mistrzostwo Polski. Na pierwszym miejscu postawił rolę szkoleniowca WKS Jacka Magiery.

– Mamy najlepszego trenera w polskiej Ekstraklasie. Dodatkowo mamy najlepszą chemię w zespole w lidze, jestem o tym przekonany. Z tego co rozmawiam z innymi klubami, z jakimi problemami muszą się czasem mierzyć, no to faktycznie mamy tu spokój […] W czołowej piątce ligi nie ma wielkiego zaufania do trenerów. Ale nie będę tego bardziej rozwijał, niektórzy mogą się zdziwić, jak faktycznie to wygląda. Wracając jednak do naszych argumentów „za” walką o tytuł, mamy stabilność. Są coraz pełniejsze trybuny, które potrafią również pękać w szwach, jak na meczu z Legią – przyznał dyrektor sportowy Śląska w rozmowie dla „Wprost”.

Co więcej, we Wrocławiu należy się spodziewać jeszcze kilku ruchów transferowych, które mogą mieć miejsce jeszcze przed zakończeniem roku kalendarzowego. Ostatnim transferem Śląska był głośny powrót byłego reprezentanta Polski do kraju, Patryka Klimali. Napastnik związał się z wrocławskim klubem ponad trzyletnią umową.

Śląsk Wrocław odskoczył na czele PKO BP Ekstraklasy

Piłkarze trenera Magiery mogą być szczególnie zadowoleni po tym, jak ułożyły się wyniki ostatniej kolejki przed przerwą reprezentacyjną. Śląsk wygrał bowiem w Krakowie (1:0) z Cracovią, a najwięksi przeciwnicy z czołówki potracili punkty.

Jagiellonia Białystok zremisowała w Kielcach z Koroną (2:2), Raków Częstochowa podzielił się punktami z Pogonią w Szczecinie (1:1), a w hicie kolejki na Łazienkowskiej, Legia Warszawa – Lech Poznań, skończyło się bez bramek. Śląsk nad drugą w tabeli „Jagą” ma trzy punkty przewagi. Nad Legią? Szósty w tabeli wicemistrz kraju traci do lidera aż dziewięć punktów, ale ma jedno spotkanie rozegrane mniej od Śląska.

