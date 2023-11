Surowa kara dla piłkarzy Ekstraklasy. To efekt ich zachowania po meczu

Komisja Ligi poinformowała, że powodem wysokiej kary dla bramkarza Zagłębia Lubin jest czerwona kartka, którą Sokratis Dioudis obejrzał po zakończeniu meczu z Widzewem Łódź (1:1). Lubinianie byli już niemal pewni zwycięstwa, jednak Łodzianie zdołali zdobyć wyrównującego gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Bramkarz z Grecji przyczynił się do remisu, ponieważ popełnił poważny błąd. Po spotkaniu dał upust swojej frustracji. Z kolei Leiva zapłaci karę za uderzenie przeciwnika w twarz.

Surowa kara dla piłkarzy PKO BP Ekstraklasy

Sokratis Dioudis odbił piłkę prosto na głowę rywala, co ten skrzętnie wykorzystał i wyrównał wynik spotkania. Grek wszczął kłótnię, twierdząc, że był w tej sytuacji faulowany. Tuż po końcowym gwizdku doszło do przepychanek, które spowodował grecki golkiper Zagłębia Lubin. Został za to ukarany czerwoną kartką, ale to nie wystarczyło, by zażegnać napiętą sytuację. Awantura przeniosła się do budynku klubowego, gdzie obok szatni Dioudis nie zaprzestał przekonywania do swoich racji. W związku z tym Komisja Ligi ukarała go na sześć meczów zawieszenia i 30 tys. euro grzywny.

W meczu Śląska Wrocław z Cracovią zwyciężyli piłkarze z Dolnego Śląska. Niestety to nie o wyniku tego spotkania było najgłośniej, a o zachowaniu Nahuela Leivy, który po jednym z ataków na nogi postanowił wymierzyć sprawiedliwość jednemu z rywali. Zrobił to w najgorszy możliwy sposób, ponieważ uderzył go pięścią, za co arbiter pokazał mu czerwony kartonik. Za ten gest został ukarany czteromeczowym zawieszeniem oraz koniecznością zapłaty 10 tys. zł.

Oznacza to, że żaden z zawodników nie pojawi się już na boiskach PKO BP Ekstraklasy w rundzie jesiennej. Grecki bramkarz najwcześniej pojawi się na boisku na początku lutego. Wówczas Zagłębie Lubin będzie mierzyć się z Puszczą Niepołomice. Komisja Ligi postanowiła ukarać także Alexandrosa Katranisa z Piasta Gliwice, który przez czerwoną kartkę będzie pauzować przez trzy spotkania. Jego drużyna zremisowała z ŁKS-em Łódź 3:3.

