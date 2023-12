Przyszłość Kosty Runjaicia wyjaśniona. To już potwierdzone

Już przed laty Michał Probierz powiedział, że gra w europejskich pucharach to dla polskich drużyn „pocałunek śmierci”. Właśnie przekonuje się o tym Legia Warszawa, która z jednej strony nieźle radzi sobie na arenie międzynarodowej, a z drugiej mocno zawodzi na krajowym podwórku. W związku z tym coraz częściej mówi się o możliwości zwolnienia Kosty Runjaicia.

Kosta Runjaic i Legia Warszawa w kryzysie

Niemiec ma duże zasługi w tej drużynie, choć pracuje w niej stosunkowo krótko. To jednak właśnie on wydźwignął stołeczny zespół z ogromnego kryzysu – w poprzednim sezonie wygrał Puchar Polski, zajął 2. miejsce w Ekstraklasie, a na początku obecnych rozgrywek dołożył do gabloty krajowy Superpuchar. Wisienką na torcie był awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Tam jest nieźle – Legia Warszawa ma za sobą już 5 z 6 kolejek i jeśli nie przegra w tej ostatniej z AZ Alkmaar awansuje do wiosennych play-offów. Gorzej jednak wygląda to na rodzimym podwórku. W Ekstraklasie Wojskowi zajmują dopiero 5. lokatę z 28 punktami na koncie. Ich strata do podium (a konkretnie 3. Lecha Poznań) wynosi 4 „oczka”, lecz do pierwszego Śląska Wrocław aż 9. Dodatkowo podopieczni Kosty Runjaica odpadli w 1/8 finału Pucharu Polski po porażce 1:2 z Koroną Kielce. Kluczowy gol padł w 120. minucie starcia. Ogólnie rzecz biorąc, Legia wygrała 5 z ostatnich 10 meczów.

Co dalej z Kostą Runjaiciem?

Gorsze wyniki, słaba gra i brak pomysłu na wyjście z dołka sprawiają, że kibice coraz częściej przebąkują w swoich dyskusjach o słuszności zwolnienia niemieckiego szkoleniowca. W przeszłości szefostwo stołecznego klubu bywało porywcze i chwila kryzysu często kończyła się pożegnaniem z danym trenerem. Czy tym razem będzie podobnie?

Według Pawła Gołaszewskiego, który mówił na ten temat na antenie „Meczyków”, na razie nie ma takiego tematu. – Wykonałem w tej sprawie wiele telefonów i Kosta Runjaic może spać spokojnie. W Legii mają takie podejście, by dać mu wyciągnąć wnioski na przyszłość. W klubie trwa analiza, z czego wynikają gorsze wyniki – podsumował dziennikarz.

